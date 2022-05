Körülbelül kétszázötven sportoló közel hatvan lóval vett részt a lovastornán. Húsz magyar induló volt, Kaposvári részről Villányi Krisztina tanítványai közül Somogyi Eszter a felnőtt női mezőnyben állt rajthoz, míg Jezerniczky Nóra, Porcsa Lenke, Péter Ella, Lázár Noémi, Szita Eliza és Szebényi Lili a juniorcsapat-kategóriában mérette meg magát a Lovasakadémia Sport Clubból. A versenyzők szintén terveznek indulni az Európa-bajnokságon.

– A juniorcsapatban kicsit nehezebb volt a lóval együttműködni bizonyos gyakorlatok szempontjából, elég érzékeny jószág volt most a hétvégén, így nem is tudtunk mindent bemutatni, amit szerettünk volna – fogalmazott Villányi Krisztina. – Az utolsó pillanatban rendeztük át kicsit a kűrt, de így is harmadik lett a csapat. Illetve Somogyi Eszter a felnőtt női kategóriában az ötödik helyen végzett, amely szintén egy nagyon jó eredmény.

Az Eb mellett mindenképp szeretnének indulni a másik kaposvári versenyen, a CVI nemzetközin, amely az Európa-Bajnoksággal egyetemben lesz megtartva. Azon a hétvégén összesen négy korosztály utazik a toponári Lovasakadémiára.

– Megpróbáltunk nagyon jó körülményeket biztosítani mind a versenyzőknek, felkészítőiknek és mind a közönségnek is – emelte ki Villányi Krisztina. – Próbáltunk egy főpróbát csinálni az Európa-bajnokságra, volt élő közvetítés is, külön étkezősarkot alakítottunk ki és mindenki elégedett volt. Külön odajöttek hozzánk megköszönni a rendezést, hogy nagyon jó volt a verseny, jól érezték magukat, úgyhogy tényleg csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezek után az Eb szervezése már gyerekjáték lesz.