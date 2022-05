A Kaposvári Autósport Egyesület már két és fél éve működik hivatalosan Kaposváron.

– 2010-ben kezdtem el űzni a ralit, sprintversenyekre is egyszer-kétszer elmentem egy évben, aztán kiépítettem magam köré egy segítőgárdát, akikkel olyan szintre jutottunk el, ahol a sport is fejlődött, mellette pedig a költségek is megnőttek – emlékezett vissza Feitner Viktor, a Kaposvári Autósport Egyesület elnöke. – Már szükségünk volt támogatókra, és teljesen kezdőként a városhoz fordultunk segítségért. Egy olyan együttműködésben állapodtunk meg, hogy létrehozunk egy autósport-egyesületet a városnak, így lett a KASE.

Feitner Viktor a mai napig versenyzik, jelenleg a Siklósi Autó Motor Sport Egyesület által kiküldött régiós bajnokságban indul, illetve az idei terv, hogy a Pécs és környékén lévő szlalomversenyeken is részt fog venni.

– 2019-ben a Siklósi Autó Motor Sport Egyesület bajnokságában, a SAMSE Rallyn a IV. kategóriában második lettem, a tavalyi évben pedig a bajnoki harmadik helyet sikerült megszerezni Schwalm Benjáminnal – elevenítette fel a kiváló eredményeit az elnök.

Fő céljuk a saját versenyzésük mellett az, hogy a két-három generáció előtti időszakot megpróbálják visszahozni Kaposvár környékére, mivel akkor a sportnak óriási kultusza volt. Szeretnék közelebb hozni a kaposváriakhoz a ralit és az autóversenyzést, hogy legyen egy kis autósportos élet a városban.

Az egyesület megalapításakor tizenhárom tagjuk volt, ebből nem volt mindenki aktív versenyző, illetve voltak köztük segítők, médiatámogatók is. Jelenleg huszonegy sportolójuk van, akikből szintén nem aktív mindenki, vannak, akik többségében csak vezetnek, de a rali nemcsak a pilótáról szól, hanem van egy navigátor is mellette. Így vannak navigátortagok is, tehát összesen tizenhat aktív versenyző van, de az egyesület előtt mindig nyitva áll a kapu, bármikor lehet csatlakozni hozzájuk.

Közös edzéseket két hónapos időintervallumban tartanak a Kaposfüredi úton, emellett mindenki úgy oldja meg a saját felkészülését, ahogy szeretné, mentálisan és fizikálisan is.

– Nagyon kevés a lehetőségünk, tehát nagyon örülünk annak, hogy a város ennyivel támogatja a munkánkat, hogy helyet biztosít számunkra az autóval való mozgásra és edzésre – emelte ki. – Emellett rengeteg belső kamerás felvételeket nézünk, és ezekből készülünk fel az adott versenyre.

Bajnokság- és szakágfüggő, hogy meddig tart a szezon, a szlalomos tagoknak kora tavasztól december környékéig tart, míg a rali március közepe, vége felé indul és változó a vége. Véget ért már októberben is, de volt, hogy decemberig elhúzták, de év közben is szokott változni az adott szezon versenynaptára.

A sport és a helyezések mellett a legbüszkébb eredményük az, hogy a két hónapos időintervallumos edzéseket sikerült megtartaniuk, egyre többen mennek ki és kíváncsiak arra, hogyan edzenek és hogyan történik az autózás. Emellett természetesen teljesítmény is van. A tizenhárom éves Mohácsi Zsófi a quad-, illetve az off road szakágban érdekelt, a tavalyi évben három különböző országos bajnokságon indult, és mindegyikben magyar bajnoki címet szerzett. Szintén tavaly a pécsi szlalombajnokság IV. kategóriájában ötödik lett Török Károly, tizedik pedig Hidasi Krisztián. Mogyorósi Zoltán ugyanabban az évben élete első versenyén a dobogó tetejére állhatott fel a LADA-kupa kategóriájában.

A következő versenyük május tizennegyedikén lesz a Mecseken, egy hegyi szlalomverseny. Az egyesületből többen is indulnak, például az elnök, Feit­ner Viktor, Mogyorósi Zoltán, Török Károly, Hidasi Krisztián és Pugner Norbert. Az egyik hegyi útszakaszra három és fél kilométer hosszú szlalompálya van felépítve, háromszor kell teljesíteni, és a legjobb mért eredmény fog számítani, ez fogja eldönteni a sorrendet.

– Továbbra is az a célunk, hogy Kaposváron az autósportos életet fellendítsük, meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy mi nincs a városban már jó ideje, milyen egy versenyautónak a mozgása, illata – hangsúlyozta a Feitner Viktor. – Később pedig szeretnénk rendezvényt csinálni, nemcsak edzést, hanem szlalomversenyt is a városban.



Forrás: Szántó Bence

Forrás: Szántó Bence



Fotó: HK Motion

Fotó: Sz. B.