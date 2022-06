Mozgalmasan alakultak a somogyi sporthorgászok utóbbi hetei, a megméretések sora a method országos bajnokság nagybajomi selejtezőjével kezdődött, ahol megyénket tíz versenyző is képviselte, és a halak kapókedve sem hagyta cserben a huszonöt indulót.



– A dobogóra három hazai versenyzőnek is sikerült felkerülni, és így – természetesen – a középdöntőbe jutni – tájékoztatott Szabó János, a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségének elnöke. – Az első helyen Sudár Gergő (80 500 gramm), a másodikon Nagy Gergely (74 125 gramm), a harmadikon Pintér Zsolt (71 450 gramm) végzett.



Egy hétre rá – már tradicionálisan – a Balatonújlaki Nyugati Övcsatornán rendezték meg a megyei úszós és feeder csapatbajnokságot, melyre az úszós kategóriába tíz négyes csapat, a feedereseknél nyolc hármas együttes mérte össze tudását és felkészültségét. – Az indulók jó eredménnyel jártak túl a csatorna keszegeinek eszén – tette hozzá a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségének elnöke. – Az úszós csapatversenyt nagy csatában, mindössze félpontos különbséggel a Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület egyes számú alakulata (Horváth Tamás, György Martin, Matula Tamás, Pintér Zsolt – 64 800 gramm, 25,5 pont) nyerte meg, a második pozíciót a Deseda HE (70 110 gramm – 26 pont), a harmadikat a Dombóvári Városi HE (57 570 gramm – 38 pont) szerezte meg. A feeder csapatbajnoka a Somogyhesz gárdája (Zádori Péter, Virgoncz Zoltán, Bunovácz Róbert – 27 100 gramm) lett, mögöttük a Feeder Friends Team (21 250 gramm) és a Dombóvári Városi HE (19 620 gramm) végzett.



A szegedi Maty-éri evezős­pálya adott otthont a mozgáskorlátozott, masters, veterán és a női országos bajnokság első fordulójának, ahol ismét szép számban vettek részt a Somogy megyei sporttársak.

– A mozgáskorlátozottak között Jámbor János és Csike István, masters kategóriában Papp József és Mike József, a veteránoknál Horváth Tibor, Laczó János, a hölgyeknél pedig Mihály Edit, Bek Boníta, és Kulcsár Aranka indult – fogalmazott Szabó János. – A folytatás a nyár derekán lesz, ugyanis a mozgáskorlátozottak számára kiírt verseny a második fordulót augusztus közepén a Desedán rendezik.



– Végül, de nem utolsósorban a Somogyhesz-KHC csapata az idén is elindult a IV. method feeder klubcsapatbajnokságon – hangsúlyozta a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségének elnöke. – A viadalt immáron másodszor, a tavalyi világbajnokság helyszínén, a Bátonyterenyei Maconka-víztározó technikás, helyenként igazán nagyhalas pályáin rendezték meg. A Somogyhesz-KHC együttese (Zádori Péter, Nagy Gergely, Sudár Gergő, Pintér Zsolt, Hegedűs Péter) remekül teljesített, s az előkelő nyolcadik helyezést szerezte meg a részt vevő huszonnyolc együttesből.

A Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége évekkel ezelőtt bevezette, hogy az országos bajnokságokon induló versenyzőit kivétel nélkül támogatja, a szervezet felvállalta azt, hogy kifizeti a nevezési díjakat, s ezzel is segíti az indulók eredményes részvételét.





Ismét bizonyítottak a Somogyhesz kiváló horgászai