Slobodan Prakljacic lesz a Fino Kaposvár vezetőedzője – adta hírül hivatalos közösségi oldalán a kaposvári férfi röplabdacsapat. A szerb szakember 2007 óta több országban is dolgozott top ligás csapatok mellett. 2007-től 2017-ig Iránban, 2017-2019-ig Törökországban, majd 2019-2020-ban Oroszországban és az elmúlt szezonban a lengyel első osztályban edzősködött.

2008-ban a szerb női strandröplabda válogatott , 2013-2015-ig az iráni férfi röplabda válogatott, majd 2021-ben a szerb férfi röplabda válogatott edzőjeként is tevékenykedett. Angol, francia, orosz és iráni nyelven is tökéletesen beszélő szakember edzői karierje előtt libero pozícióban röplabdázott Jugoszláviában, Franciaországban, Iránban és hazájában Szerbiában is 1994 és 2007 között.

A következő szezont is a Fino Kaposvár csapatában folytatja Bögöly Gábor, Bozóki Bence, Hubicska Patrik, Iván Bence és Fenyvesi Barnabás is.