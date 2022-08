– Maximalista vagyok és mindig van egy kis hiányérzet bennem – fogalmazott Sótonyi László, a HSA NEKA vezetőedzője. – A bajnokság második felében szerepelhettünk volna egy kicsit jobban, de azt el kell mondanom, hogy akkor sok nehézséggel kellett megküzdenünk. S pont e miatt is nagyon szép eredmény, hogy már fordulókkal a vége előtt bebiztosítottuk az NB I.-es tagságunkat. Erre azért is nagyon büszke vagyok, mert talán példa nélküli, hogy egy ennyire fiatal csapattal sikerült kiharcolni a bent maradást. Fontos, hogy a játékosok fejlődtek taktikailag, mentálisan és erőnlétben is, s az Európa-bajnokságon is látszott, hogy a NEKA-soknak mennyi pluszt adott az a 26 élvonalbeli tétmérkőzés, melyen pályán voltak és tapasztalatot szerezhettek. Ebben az életkorban kritikus lehet, ki, mennyi időt, s milyen szituációban tölt a játéktéren.

A mester tisztában van azzal, bizonyos szempontból nehezebb lesz a második szezon.

– Az pozitívum, hogy van egy idény már a hátunk mögött, amit a játékosok nagy része végigjátszott – tette hozzá Sótonyi László. – Hiszen ez kell, hogy adjon annyi önbizalmat és tapasztalatot, hogy bizonyos helyzetek egyszerűbbek legyenek, de nem mondom azt, hogy egyszerűbb lesz a helyzetünk, mert már figyelni és még jobban készülni fognak ránk. Ezért nehezebb szezonnak nézünk elébe, mint az előző volt, de becsületesen felkészülünk és igyekszünk megoldani a feladatokat.

A keret alaposan átalakult, hiszen hat új játékos is érkezett.

– Próbáltuk azokat a pozíciókat megerősíteni, ahol volt arra reális lehetőség, hogy javuljunk – nyilatkozta a tréner a Nemzeti Kézilabda Akadémia YouTube-csatornáján adott interjújában. – Illetve a juniorválogatottból Karai Miklós, Szilágyi Benjámin és Straka Dániel leigazolása is egy pozitív jel, ráadásul a nemzeti együttes magja így jobban együtt tud készülni. Nyilván sok a három új irányító, s sokat kell azért dolgoznunk, hogy a csapat összeérjen.

A bajnoki rajt szeptember elején lesz, de addig is több előkészületi mérkőzés vár az együttesre.

– A Tatabánya ellen kezdjük az edzőmeccsek sorát, majd egyhetes edzőtáborban veszünk részt a Montpellier csapatánál, s bízom abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára szakmailag előrelépés lesz – mondta. – A házigazda mellett egy másik francia egylettel is meg tudunk majd mérkőzni. Utána Érsekújvárra látogatunk és gyakorlatilag jön a Csurgói KK elleni bajnoki.

A NEKA célja továbbra sem változott, minél több játékidőt biztosítva segíteni a magyar fiatal kézilabdázók fejlődését.

– Az lenne a fontos, hogy a többi klubnál is világos legyen, nem akarjuk örökre ideláncolni a tehetségeket, hanem jöjjenek ide kölcsönbe, hiszen nálunk sokkal több játéklehetőséget kapnak, így jobb kézilabdázót kapnak majd vissza egy-két év után – hangsúlyozta Sótonyi László.

A húszas keretben kilenc saját nevelésű játékos – Bodócs Marcell, Csengeri Hunor, Dely Márton, Kovács Gergő, Krakovszki Bence, Krakovszki Zsolt, Papp Tamás, Tárnoki Márk és Temesvári Gábor – szerepel. A tavalyi újonccsapatból Draskovics Gellért, Fekete Dániel, Palasics Kristóf és Sisa Erhard idén is a HSA NEKA színeiben játszik, míg a sérüléséből felépült Bajus Brunó az idén immár tétmeccsen is bemutatkozhat majd a boglári együttesben.

A HSA NEKA játékoskerete: Ács Péter (2000), Bajus Brunó (2001), Bodócs Marcell (2003), Csengeri Hunor (2003), Dely Márton Dávid (2000), Deményi Xavér (1999), Dobi Bence (2001), Draskovics Gellért (2000), Fekete Dániel (1999), Karai Miklós (2002), Kovács Gergő Péter (2000), Krakovszki Bence (2002), Krakovszki Zsolt (2002), Palasics Kristóf (2002), Papp Tamás (2002), Sisa Erhard (2002), Szilágyi Benjámin (2003), Sztraka Dániel (2003), Tárnoki Márkó (2003), Temesvári Gábor Péter (2002). Vezetőedző: Sótonyi László.



Sótonyi László nehéz szezonra számít

Fotó: NEKA/Tompos Gábor

Nem akarják örökre magukhoz láncolni a fiatal magyar tehetségeket