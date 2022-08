Az időjárás is kegyeibe fogadta a sportolókat szombaton délelőtt Nagyatádon. Már az előzetes közös, pályabejárás alatt elállt az eső, hogy aztán átadja helyét az előbb szűrt, majd szikrázó napsütésnek. A versenyzőknek szükségük is volt erre a kis könnyítésre, mert Vlasics Zoltán, a 63. Bázis Sportegyesület vezetője egy igazi erőpróbát tervezett be a versenyzőknek.

Nagyon nehéz feladatok voltak a 63. bázis OCR versenyén!

Fotós: Barkóczy László

Hetvenhét akadályt kellett leküzdeniük az indulóknak, mindössze közel két kilométeren. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy akadály volt akadály hátán, egyszerűen nem volt idő pihenni.