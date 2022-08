Nehéz megfejteni, hogy kaphatott ki a BFC Siófok Csákváron, hisz mezőnyben jobban játszott ellenfelénél, Auerbachnak több remek védést is be kellett mutatnia. Az első félidőben Major (13.p), majd Nyári lövésénél (28.p) és Krausz fejesénél (37.p) a fordulás után pedig Krausz pörgetésénél (65.p) is nagyot mentett. Mindegyikben benne volt a balatoni találat. Némi magyarázat lehet a vereségre, hogy a nyitó fordulóban hiányzó Horváth Péter után ezúttal sérülés miatt Hutvágner és Balogh sem tudott pályára lépni, ráadásul Varjas is le kellett cserélni még a szünet előtt. Hozzá kell tenni azt is, hogy néhányan nem tudták megismételni a DVTK elleni, nyitó fordulóban mutatott teljesítményüket. Sok volt a hiba, a hazaik egyetlen kapura tartó lövéséből születő győztes találatot is „ajándékba” kapták a balatoniaktól, egy rossz labdakihozatalnak köszönhetően. A debütáló Winter ugyanis - senkitől sem zavartatva – a térfél közepén álló Tamásnak passzolta a labdát, aki azt egyből Mészárosnak rúgta, aki mintegy tizenhatról kilőtte a jobb alsót. A csákváriak labdarúgója három év után szerzett újra bajnoki gólt. Ezt a védelmi hibát nem tudták kijavítani a vendégek, pedig sikerült többször is megbontani az ellenfél védekezését, ám a kapu előterében rendszerint rossz megoldásokat választottak, vagy épp Auerbach remekelt! Nem véletlenül mondta Domján Attila vezetőedző a rajt előtt, hogy egy rutinos szélső támadó még elkelni a játékoskeretben. Egy ilyen labdarúgó most nagyon hiányzott.

Tóth Balázs (Aqvital FC Csákvár): -A Haladás után ismét erős ellenféllel találkoztunk, a Siófok szervezetten futballozott, ezért bravúrnak tartom, hogy sikerült itthon tartani a három pontot. Jól felkészültünk az ellenfélből, stabilan őriztük az előnyünket, így megérdemelt győzelmet arattunk.

Domján Attila (BFC Siófok): -Néhány játékosom talán még a Diósgyőr elleni győzelmet ünnepelte, hiányzott a koncentráció és az akarat. Ennyi gyenge egyéni teljesítménnyel nem lehet mérkőzést nyerni, ezúttal nem is érdemeltünk pontot.

Merkantil Bank Liga NB II, 2. forduló:

Aqvita FC Csákvár – BFC Siófok 1–0 (1-0)

Csákvár,Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300néző. Vezette:Horváth Tibor (Horváth Zoltán, Szabó Dániel).

Csákvár:Auerbach – Murka, Vaskó, Karacs, László N. - Mészáros D. (Körmendi 74.p) - Tamás N. (Torvund 61.p), Kártik (Magyar Zs. 70.p), Gazdag, Baracskai (Fejős 61.p) – Kirilo. Vezetőedző:Tóth Balázs.

Siófok:Winter – Polényi, Varjas Z. (Vágó, 45.), Debreceni, Varga B. – Krausz, Szakály A.(Nikházi 74.p) – Major (Nyitrai 74.p)., Nyári (Pataki 63.p), Girsik – Elek B. (Horváth P., a szünetben). Vezetőedző:Domján Attila.

Gól:Mészáros D. (19.)