Újabb kubai játékost szerződtetett a férfi röplabda Extraligában érdekelt Fino Kaposvár együttese.

– Csapatunk harmadik légiósa a feladó átló poszton bevethető Hermes Quevedo Hernández – tájékoztatott hivatalos Facebook-oldalán a rekordbajnok klub. – A huszonöt esztendős játékos Kubában és Mexikóban is játszott korábban, valamint hazájában szép sikereket ért el strandröplabdázóként is. Bemutatkozhatott a válogatottban is, az előző szezonban pedig kubai csapatával bajnokságot nyert, és ő volt az együttes legponterősebb sportolója.

Ahogy arról korábban beszámoltunk a szintén kubai Tomas Lescay is somogyi megyeszékhelyen folytatja pályafutását, a 22 éves center az előző idényt a MAFC-BME gárdájánál töltette, s a fővárosi klubbal a 3. helyen végzett az élvonalbeli pontvadászatban. A játékos, akinek ez lesz a harmadik idénye légiósként, a bemutatkozó videójában azt mondta, nagyon örül, hogy a következő idényben a Fino Kaposvár mezében futhat majd ki a pályára és kiváló tapasztalatszerzési lehetőség lesz neki a csapatban szerepelni.