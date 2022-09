– Számomra kicsit nehezebben indult a felkészülés, mert június elsején elszakadt a bokaszalagom, így a nyáron zömében csak felsőtestre tudtam erősíteni, a futás kimaradt – fogalmazott Bogdán Benedek. – Az előszezon augusztus elsején kezdődött, először csak a magyar játékosokkal, akkor még rehabilitációs és ráhangolós feladatokat csináltam, tizenötödikétől aztán már teljes erőbedobással kapcsolódtam be a közös munkába. Az edzéseket nagyon profin rakta össze az új vezetőedzőnk, Ivan Rudez. Szerintem – mielőtt megérkezett – mindenkit feltérképezett, ezért tisztában volt az erősségeinkkel és a hiányosságainkkal, utóbbiakat pedig folyamatosan fejleszti. Mindig azért dolgozik, hogy fejlődjünk technikailag és taktikailag is. Az előszezon kemény, de ennek az időszaknak erről kell szólnia.

A tréningeken kívül, már a pályán is bemutatkozott a Kometa Kaposvári KK.

– Túl vagyunk már hét edzőmeccsen, s nagyon örültem, hogy mindegyiken 15-20 perceket tölthettem a parketten – tette hozzá Bogdán Benedek. – Ő az első az edzőm, aki számít rám, számol velem, én pedig próbálom meghálálni neki és a csapatnak is a bizalmat. Már nagyon várjuk, hogy szombaton elkezdődjön a bajnokság.

Fotó: Lang Róbert

Négy új légiós érkezett az együtteshez, s a mérkőzéseken úgy látszott, nagyon együtt van a csapat.

– Ezt többen mondták már nekünk és tényleg remek a hangulat, ahogy mondani szokták jó és működik a kémia – hangsúlyozta a sportoló. – De ez is az edzőtől kezdődik, hiszen, ha van egy olyan mester, aki mindenkivel számol, ezáltal mindenki tudja a helyét a csapatban, s mindenki úgy érzi, egy fontos kis része a csapatnak, akkor mindenki jobban érzi magát. S abban reménykedünk, hogy ez az elért eredményeinkben is tükröződik majd.

Az új szezont, új mezszámmal kezdi el Bogdán Benedek, s azt is elárulta, miért.

– Hock Gergő az egyik legjobb barátom, évekig együtt játszottunk, sajnos azonban a sorozatos sérülései miatt fel kellett hagynia az élsporttal, a profi kosárlabdázással – avatott be a részletekbe a huszonöt éves kosárlabdázó. – Övé volt a hatos, az enyém a kilences és a két számból jött ki a 69. Így velem és a csapattal is mindig ott lehet, szerintem neki lett volna helye az élvonalban, csak a sors közbeszólt.

A huszonöt esztendős játékos beszélt az előttünk álló szezonról is.

– A szurkolói ankéton Ivan Rudez és Puska Zoltán ügyvezető is elmondta, mindenki azt szeretné, hogy legyünk ott a play off-ban, mert sajnos ez évek óta nem jött össze – emelte ki. – Szerintem ez a társaság el is tudja érni ezt, bár nagyon erős a mezőny. Évről évre erősödik a bajnokság, egyre jobb játékosok érkeznek, így elég nehéz jósolni, ha már lemegy egy-két forduló, akkor már tisztább lesz a kép, de én úgy érzem, ott lehetünk és ott is leszünk a rájátszásban.