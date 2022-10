– Akkor még a megye egyben szerepelt a Csorna – emlékezett vissza Horváth Rudolf. – A cél a feljutás volt, amiért a Sopronnal vívtunk nagy csatát. Az őszi szezon végén fej-fej mellett haladtunk, de ekkor érkezett egy megkeresés Szombathelyről, amit elfogadtam, így közel fél évet dolgoztam Csornán. Már abban az időszakban több olyan játékos alkotta a keretüket, akik most is tagjai. Az infrastruktúra és a szemlélet is megye egyet meghaladó volt, sikerült is kivívniuk az osztályváltást, úgy gondolom, minden adott ahhoz, hogy a harmadosztály stabil tagjai legyenek.

Az NB III. Nyugati csoportjának 15. fordulójában, vasárnap 13 órakor Horváth Rudolf ellenfélként tér vissza a Rábaközbe, ahol újra győzelemre vezetné a Rákóczit.

– Természetesen egy kis presztízzsel bír számomra ez a mérkőzés, ez egy plusz kihívás, ami erőt ad, így mindképp azt szeretném, ha győznénk – mondta Horváth Rudolf. – Meg akarom mutatni, hogy fejlődtem az elmúlt időszakban, valamint azt, hogy jó munkát végzünk Kaposváron. Jó viszonyban váltunk el, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, de mérkőzés közben nincs barátság.



Fotós: Lang Róbert



A mérkőzés előtt a Rákóczi szakmai stábja nincs könnyű helyzetben, ugyanis Kovács Lajos beteg, Kocsis Barna pedig sérült, így rájuk biztosan nem számíthatnak. A szintén kisebb sérüléssel bajlódó, házi gólkirály Mayer Milán játéka is kérdéses, akárcsak Heil Mátéé, aki a héten a magyar U19-es válogatottnál szerepelt.

– Sok fiatal játékos áll rendelkezésünkre, megoldjuk a hiányzók pótlását – tette hozzá Horváth Rudolf. – Nagy kihívást jelent Csornán játszani, de sokat készültünk a mérkőzésre, így azért megyünk, hogy elhozzuk a három pontot. Szoros mérkőzésre számítok, azt gondolom, csak nüanszok döntenek, bízom benne, hogy a mi javunkra.