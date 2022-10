Két bravúros győzelem után Oroszlány felé vette az irányt a Kometa Kaposvári KK, a férfikosárlabda NB I./A negyedik fordulójában ugyanis az MVM-OSE Lions otthonában lépett pályára a csapat. Ezúttal sem lehetett ott a pályán a kisebb térdsérülést szenvedett Csorvási Milán.

A mérkőzés előtt a hazai szurkolók megvendégelték a kaposváriakat, volt minden, mi szem, szájnak ingere. Természetesen a közös fotó és éneklés sem maradhatott el, s a találkozó alatt is végig kiváló volt a hangulat.

Nagy iram és kevés pont jellemezte a meccs elejét, mindkét fél nagyon jól védekezett, így kevés tiszta dobóhelyzet alakult ki. Puska Bencére fújtak sportszerűtlen hibát, s a támadásból négy egységet szereztek a hazaiak, Josip Barnjak ziccere után pedig időt kért Ivan Rudez. De hiába Dimitrijevics triplájával és és Carev két büntetőjével tíz pont fölé nőtt a különbség. Griffin hármasaival lopóztak közelebb a somogyiak, majd Hendlein Roland oldott meg szépen egy palánk alatti egy-egyet, ami után már csak kettő volt közte, egészen Paár Márk trojkájáig.

Fotós: Lang Róbert

Nagy csatát hozott a második negyed is, az elején biztosan őrizte minimális előnyét a z OSE, sőt Krestinin és Illés révén tovább is tudta növelni. Leginkább a lepattanókban volt nagy a különbség, az oroszlányiak mindkét gyűrű alatt össze tudták szedni a lecsorgó labdákat, csak az első félidőben nyolc támadót gyűjtöttek be. Az etap hajrája is az oroszlányiaké volt, akik tizenkétpontos fórt szereztek a nagyszünetig.

A fordulási utáni percek is a vendéglátóké voltak, 65–45 állt az eredményjelzőn, amikor a Kometa horvát mestere kénytelen volt magához rendelni együttesét. Griffin és Hughes fújt riadót, a hathatós segítségükkel kerültek újra látótávolságba riválisunktól a vendégek. Akik küzdöttek becsülettel és jelentősan faragtak hátrányunkból, sajnos azonban Griffinre sportszerűtlen hibát fújtak, s mivel volt már egy technikaija, kiállították.

Két gyors triplával indítottak a hazaiak a negyedik etapban, ráadásul Hughes is sportszerűtlent kapott és neki is volt már egy technikaija, így őt is kiállították, helyére a fiatal Antalics Dániel érkezett. Ezután sem adták fel egy pillanatra sem a harcot, mentek előre, mindent megtettek azért, hogy visszaküzdjék magunkat a meccsbe, de már nem sikerült. A találkozó krónikájához tartozik, hogy Halmai Dániel is pályára lépett és egy szép duplával tette le névjegyét.

MVM-OSE Lions–Kometa Kaposvári KK 101–80 (26–24, 27–17, 20–21, 28–18)

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok. V.: Mészáros B., Nagy V., Pozsonyi L.

MVM-OSE Lions: Ruják (7/3), Dimitrijevics (32/15), Barnjak (12/6), Carev (18/9), Krestinin (12). Csere: Werner (-), Illés (13/12), Dorogi (2), Mucza T. (5/3). Vezetőedző: Simon Petrov. Edző: Fodor Ármin.

Kometa Kaposvári KK: Aris (9/3), Puska B. (7), Griffin (12/9), Gabric (10/6), Hughes (23). Csere: Hendlein (6), Paár (6/3), Krnjajski (5), Bogdán B. (-), Antalics D. (-), Halmai D. (2). Vezetőedző: Ivan Rudez, edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Kiállítva: Griffin a 27. percben, Hughes a 32. percben.

A mérkőzés alakulása

2. perc: 2–2, 4.perc: 7–6, 6. perc: 16–9, 7. perc: 20–9, 10. perc: 26–24, 12.perc: 29–26, 14. perc: 31–31, 16. perc: 41–35, 18. perc: 48–39, 20. perc: 53–41, 22. perc: 58–41, 24. perc: 65–45, 26. perc: 68–55, 28. perc: 71–58, 30. perc: 73–62, 32. perc: 79–62, 34. perc: 85–65, 36. perc: 93–73, 38. perc: 99–76.

Az U20-as mérkőzést nem rendezték meg, egy későbbi időpontban pótolják majd be.