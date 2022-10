A Bp. Kistext SE elleni hazai bajnoki rajthoz képest két helyen is változott a kaposvári kezdőcsapat: Iván Bence újra játszhatott és a kubai Hernandez Quevedo is bekerült a kezdőbe, míg Kalmár Ákos és az amerikai Colin Donisthorpe a cserék között szerepelt.

A vendég Fino-Kaposvár első pontját a visszatért Iván Bence szerezte. Szinte végig fej-fej mellett mellett haladtak a küzfő felek; a nyitó játszmában rendre egyetlen pontocskával vezetett az egyik csapat. A végjátékhoz érve előbb a házigazda fehérváraiknak volt két jászamabdájuk, majd utána a Finónak több is, amely közül a harmadikat szettgyőzelmre váltották. Bögöly Gábor és a kubai légiós Queveda már ekkor 14 pontnál járt, míg a túloldalon Koci egymaga hetet szerzett.

A második játékrész eleje is szoros volt, s a jobban koncentráló hazaiak kerültek ki belőle győztesen. A harmadik felvonásban már az elején ellépett a Fino három ponttal. Igaz, gyorsan egyenlített a MÁV Előre, a folytatásban viszont egyre nagyobb lett a különbség a két társulat között. A negyedik játékrészben megint csak (meg)változott a játék képe: most végig vezetve a házigazdák irányították a találkozót. Kerek száz percnyi csata után jöhetett a mindent eldöntő ötödik, rövidített játszma. Bár a fehérváriak többször is felzárkóztak egy pontnyira, a mecs végjátéka egyértelműen a Fino-Kaposvár alakulatáé volt.

A négy perc híján két órás ütközetben a kubai Hernandez Quevedo volt a legeredményesebb 31 pontjával, míg Bögöly Gábor 24-et termelt. A másik kubai légiós, Favier Tomas Lescay 12-ig, Iván Bence pedig kerek 10-ig jutott. A fehérváriaknál Redjo Koci bizonyult a legtermékenyebbnek 26 ponttal, míg a másk külföldi légiósuk, Lonanardo Doda 16-ot vállalt.

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–Fino-Kaposvár 2–3 (–27, 21, –17, 22, –11)

Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, 250 néző. Vezette: Sík, Adler.

Székesfehérvári VÁ Előre SC-Foxconn: Szabó V. (10), Koci (26), Ambrus B. (7), Bibók (5), Doda (16), Kholmann (3). Csere: Takács M. (liberó), Szentesi B. (liberó), Boa (9), Deliu (–). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Fino-Kaposvár: Manchev (1), Hubicska (6), Iván B. (10), Quevedo (31), Bögöly (24), Lescay (12). Csere: Bozóki (liberó), Donisthorpe (–), Tóth G. (–). Vezetőedző: Szobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–5, 10–9, 14–15, 19–20, 24–23, 25–24, 25–26, 26–27, 27–29 (31 perc).

2. játszma: 4–2, 5–4, 9–10, 13–10, 15–12, 20–18, 25–21 (23 perc).

3. játszma: 0–3, 3–3, 4–5, 8–10, 10–10, 12–15, 13–20, 16–24, 17–25 (23 perc).

4 játszma: 5–4, 7–4, 10–8, 15–12, 20–18, 23–22, 25–22 (23 perc).

5. játszma: 0–2, 2–5, 4–5, 6–8, 6–10, 9–10, 11–13, 11–25 (16 perc).

A 2. forduló további eredményei: Bp. MAFC-BME–Bp. Pénzügyőr SE 3–1 (–11, 20, 19, 17); GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. Kistext SE 3–1 (19, 28, –23, 19); Kecskeméti RC–Debreceni EAC 2–3 (22, 18, –23, –16, –11).