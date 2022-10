– Az eddig szerzett hét pontunkkal elégedettek kell, hogy legyünk – emelte ki Baranyai Norbert, a Csurgói KK vezetőedzője a klub online felületén. – Fontos volt, hogy jól kezdjük a bajnokságot, ne essünk abba a hibába, mint a tavalyi szezonban. A nyári szünet után, amikor visszajöttek a srácok érződött rajtuk a hit, az elszántság, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy feledtetni tudjuk az előző évet. Komoly munkát fektettek be a szezonkezdésig, bizakodó voltam az első mérkőzés előtt, mert nagyon készültünk rá. Sikerült győzni és ez nagy önbizalmat adott a társaságnak. Azt azonban, hogy az öt mérkőzésből – amiből három idegenben volt – hét pontot tudtunk szerezni, azt az első forduló előtt aláírtam volna.

– Utólag hiányérzetem lehet a komlói mérkőzés egy pontja, mert nem sokon múlt a győzelem és ezt nagyrészt magunknak köszönhetjük – mondta a vezetőedző. – Persze tudom, hogy Komlón nem egyszerű játszani, de a lehetőség ott volt a kezünkbe, hogy nyerjünk. A csapat legfőbb erényét most az egységben látom, egy nagyon jó társaság alakult ki, akik képesek egymásért küzdeni. A háromhetes szünet szerintem jókor jön, bár soknak érzem. Próbáljuk kihasználni, a hiányosságainkat pótolni, a hibákat javítani. Lesz időnk a kisebb sérüléssel bajlódókat is rendbe hozni. A folytatástól azt várom, hogy ugyanilyen lendülettel menjünk bele a mérkőzésekbe. Szeretném, ha minél több pontot tudnánk gyűjteni az ősszel, a hazai rangadókon pedig jó játékkal meg tudnánk mutatni a valódi erőnket.

A Csurgói KK három helyi, saját nevelésű fiatalja is a felnőtt keretben készül, ketten közülük egyre stabilabb tagjai a szűk keretnek.

– Bazsó Gergellyel és Füstös Ádámmal már évek óta együtt dolgozom, örülök neki, hogy a munkájukkal el tudták érni azt a szintet, hogy lehessen rájuk számítani az első csapatnál – hangsúlyozta. – Úgy látom, ők hosszútávon meg tudják oldani a feladatukat és ehhez minden segítséget meg is fognak kapni. Horváth Péter most került fel a felnőtt csapatba, egy nagyon tehetséges fiatalról beszélünk. Sokat fog neki jelenteni, hogy a nagyoktól tud tanulni és biztos vagyok benne, ezt kamatoztatni is fogja a jövőben.

Sorsoltak a Magyar Kupában, így a harmadik fordulóban a szintén élvonalbeli Komló együttese lesz a Csurgói KK ellenfele. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a találkozót pedig Csurgón rendezik.