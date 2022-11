Kaposvár 2019 és 2021 után idén már a harmadik alkalommal rendezheti meg a rövidpályás országos úszóbajnokságot. A rangos megméretésnek a Csik Ferenc Versenyuszoda ad otthont.

A tízpályás versenymedencében ezúttal is keresztben alakítják majd ki a 25 méteres pályákat, ahogy az elmúlt években is. Az utóbbi két viadalon egy hidat is építettek a víz fölé, ezen kapott helyet a dobogó is, ahol az érmeket adták át.

A nevezés pénteken zárult le, várhatóan a válogatott tagjai közül szinte mindenki itt lesz a Csik Ferenc Versenyuszodában.

A házigazda Kaposvári Sportközpont és Sportiskola húsz-huszonhárom úszót nevez majd a bajnokságra. Virovecz Richárd, a Kasi úszószakosztályának vezetőedzője arról számolt be, hogy indulni fog a versenyen többek között Halmai Petra, a Sportiskola olimpikon úszója, illetve Kováts Alex is, aki a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon egy arany- és két ezüstérmet szerzett. A vezetőedző abban bízik, hogy Halmai Petra érmet, érmeket szerez majd a hazai országos bajnokságon. Kováts Alextől és Kardos Dánieltől "A" döntő közeli vagy "B" döntős szerepléseket remél, míg a váltókat szintén a dobogó közelébe várja.

A megméretésen délelőttönként 9.30 órától rendezik az előfutamokat, a döntők pedig minden délután 17 órától kezdődnek majd.

A versenyuszoda november 14 és 19 között lakossági úszásra nem vehető igénybe. A 25 méteres úszómedence november 16 és 19 között reggel 6 órától 8 óráig áll a vendégek rendelkezésére. Az országos bajnokságra az uszoda korlátozott számban, csak százharminc nézőt tud fogadni.