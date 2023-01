Még a csapatkapitány Krnjajski Borisz nélkül készült a Zalakerámia ZTE KK elleni összecsapásra a Kometa Kaposvári KK, a vendégek kiváló formában voltak, hiszen utóbbi hat meccsüket megnyerték, s a tabella harmadik helyéről várhatták az ütközetet. A somogyiak is győzelemmel hangoltak, miután múlt szombaton hazai pályán legyőzték az oroszlányi MVM-OSE Lionst. Volt miért törleszteniük, hiszen idegenben, egy a végletekig kiélezett meccsen, mindössze négy ponttal kaptak ki, de amúgy is mindig parázs meccset vívtunk a zalaiakkal, s már előre borítékolható volt, hogy ezúttal sem lesz ez másként.

Fotós: Lang Róbert



Ahogy az várható volt, a szurkolók és a játékosok sem spóroltak az energiával már a mérkőzés elején sem, így igazi rangadóhangulat uralkodott a Körcsarnokban. Kőkemény párharcok dúltak a pályán, minden egyes lehetőségért alaposan meg kellett dolgozni, Puska Bence szép ziccere után joggal ugrott talpra a publikum, s ez első negyedet, ha minimális különbséggel is, de a hazaiak nyerték. A folytatás is nagy csatát hozott, egyik fél sem tudott ellépni a másiktól, egy-egy pont volt ide, vagy éppen a ZTE-nek. Osztojics duplájával és O'Reilly két büntetőjével öt ponttal elléptek a vendégek, de a félidő slusszpoénja Browné volt, aki egy flóterrel faragta három a hátrányt.

Tartotta előnyét a vendégegyüttes, a kaposváriaknál Gabric használta ki fizikai fölényét a palánk alatt, az ő pontjaival tartotta a lépést a riválisával a Kometa. Keller Iván második triplájával aztán hattal elhúzott a Zalaegerszeg, de Michael Hughes 2+1-es akciója után újra lőtávolban volt a ZTE. A szurkolók érezték, szükség van a segítségükre és hatalmas buzdításba kezdtek, Brown leindításos közelije után ismét egyenlő volt az állás, sőt az irányító révén a vezetést is átvették.

A zárófelvonás előtt 63–61 állt az eredményjelzőn, a nézők fergeteges hangulatot teremtettek, űzték hajtották kedvenceiket, akik foggal, körömmel őrizték előnyüket. Sebastian Aris trojkája után szinte felrobbant a csarnok, ahogy Browné után is, mely nyolcpontos előnyt jelentett. Hughes emelt be egy középtávolit, s máris tíz volt közte két perccel a vége előtt. Az utolsó másodperceket állva tombolták végig a hazai szurkolók, akik a lefújás után hosszú percekig ünnepelték a Kometa Kaposvári KK játékosait.