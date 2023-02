Kapkodva kezdtek a csapatok, itt is, ott is kimaradtak a helyzetek és a találkozó első gólja is büntetőből született három perc játék után. Hamar kiderült, hogy a Tatabánya a domináns a játékban, a csurgói hibákat kihasználva rendre betaláltak és gyorsan elhúztak három góllal. A Csurgó igyekezett tartani a lépést, de a szélekre kijátszott labdákkal a Tatabánya rendre bevette Holló kapuját.

Fotós: Szabados Árpád



A második játékrész eleje sem alakult túl fényesen hiszen Ancsin, Peric, Obradovic és Vilovszki lövéseit nem tudta védeni Füstös, így már beláthatatlan messzeségbe került a tisztes helytállás is. Csurgó első találatát Herceg szerezte és ezzel megtörte a hazai gárda majd 15 perces gólcsendjét.

Fotós: Szabados Árpád

A Csurgó igyekezett kivédekezni a Tatabánya támadásait, ami többször sikerült is, de a támadásban rengeteg technikai hibát követett el a somogyi alakulat.

Fotós: Szabados Árpád

Csurgói KK–Mol Tatabánya KC 21–30 (9–15)

Csurgó, 700 néző. V: Hargitai, Markó.

Csurgói KK: Holló – Gebhardt, Markez 3 (1), Szeitl E. 2, Krszmancsics 2, Herceg 3, Spruk 3. Csere: Füstös Á. (kapus), Szeitl L. 2, Bazsó, Krecic 1, Skol 3, Borsos 1, Tóth Á. 1, Rotim. Edző: Baranyai Norbert. Tatabánya: Székely – P. Rodríguez 3, Ancsin G. 4, Topic 1, Obradovics 1, Ubornyák 1, Ugalde 3. Csere: Nagy Benedek (kapus), Bodor, Maras, Peric 8 (3), Hornyák, Vilovszki 6, Edwards, Bodnár, Pergel 3. Edző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 12. p.: 3–6. 20. p.: 6–11. 27. p.: 9–14. 35. p.: 9–18. 42. p.: 10–20. 47. p.: 13–22. 52. p.: 15–28. 56. p.: 18–29

Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3.

Baranyai Norbert: – Rendkívül csalódott vagyok, mert jobb mérkőzésre számítottam. A vendégcsapat egyértelműen fölénk nőtt. Sajnos a mérkőzés elejétől nagyon sok hibával játszottunk, és a rengeteg rossz passz megpecsételte a sorsunkat. Önbizalom nélkül nem lehet eredményesen játszani.

Tombor Csaba: – Nagyon örülök a győzelemnek. Csurgón mindig nehéz mérkőzésre számíthatunk, ezt vártuk most is. Ezúttal a küzdeni tudásunk domborodott ki, megérdemelten nyertünk. Huszár H.