A HSA NEKA férfi NB I.-es csapatának jövő évi kerete lassan véglegessé válik, ugyanis újabb öt játékosukkal kötöttek szerződést. Két fiatal, tizenkilenc éves akadémista, Bali Bence és Viski Szabolcs szerződtetése mellett az ugyancsak a NEKA-n nevelkedett, de az élvonalban immár második évét töltő Tárnoki Márkó is Bogláron marad újabb egy évig. Ugyancsak Sótonyi László együttesének tagja marad a balszélső Sisa Erhard, aki két éve érkezett a Telekom Veszprémtől, valamint a Ferencvárostól kölcsönben játszó beálló, Karai Miklós is.

Bali Bencével kétéves szerződést kötöttek, 2018-ban került a Nemzeti Kézilabda Akadémiára az Éles KISE-től, a 19 éves beálló folyamatosan fejlődött és nem csak a korosztályos bajnokságokban ért el sikereket, de jelenleg az ifjúsági válogatottban is szerepet kap. A jó alkatú kézilabdázó már együtt edz az NB I.-es csapattal, és bár bajnoki meccsen még nem lépett pályára, a téli Porecben rendezett felkészülési tornán már bemutatkozott Sótonyi László együttesében.

Viski Szabolcs ugyancsak 19 éves, beálló poszton játszik, 2018-ban a Dabastól került Balatonboglárra és lett a NEKA sportolója. Ő is tagja az ifjúsági válogatottnak és edzésmunkája, illetve tehetsége révén az évek alatt eljutott az NB I.-es kerettagságig. Porecben ő is szerepet kapott a nemzetközi felkészülési tornán, és elképzelhető, hogy már ebben a szezonban bajnoki meccsen is bizonyíthat az élvonalban. Szintén kétéves szerződést írt alá.

A 20 éves junior válogatott Tárnoki Márkó 2017-ben Százhalombattáról érkezett az akadémiára. Szorgalma, elhivatottsága révén eleinte a korosztályos boglári gárdákban szerepelt, később tagja volt az NB I/B-t megnyerő és az első osztályba feljutott együttesnek, az elmúlt két szezonban pedig már 32 NB I.-es mérkőzés áll a neve mellett. Márkó a sportsikerei és a tanulmányi eredményei miatt is példakép lehet a NEKA növendékei előtt.

Sisa Erhard két évvel ezelőtt igazolt Veszprémből a HSA NEKA-hoz. A 21 éves balszélső a junior válogatottban is kerettag, az elmúlt két évben szerzett NB I.-es tapasztalatát jövőre, továbbra is Bogláron kamatoztathatja. Nagyszerű csapatember, a NEKA színeiben az eddigi 42 mérkőzésen 69 gólt szerzett.

A 20 esztendős Karai Miklós ebben az idényben érkezett kölcsönjátékosként a Ferencvárostól a HSA NEKA-hoz. Sótonyi László nem csak az NB I.-ben, hanem a junior válogatottban is számít rá, és a megállapodás szerint a következő szezonban is a balatonboglári klub színeiben bizonyíthat a tehetséges beálló.

A női NB I.-es tabellán jelenleg negyedik helyen álló Motherson Mosonmagyaróvári KC csapata bejelentette, hogy a NEKA irányítója, Varga Emília a következő szezontól náluk folytatja pályafutását. A 18 éves ifjúsági válogatott játékos négy évig volt az akadémia sportolója, és az idei NB I.-es idényben szerzett tapasztalatait jövőre az MKC színeiben kamatoztathatja. A fiatal sportoló főszerepet vállalt több bajnoki cím megszerzésében, valamint tavaly az NB I/B-ből élvonalba jutott csapat egyik vezére volt.

Varga Emília 2019-ben érkezett Győrből a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol tehetségének és elhivatottságának köszönhetően évről évre kulcsszerepet töltött be csapataiban. A NEKA színeiben több korosztályos bajnoki érem mellett a női NB I/B-s csapat feljutást érő ezüstérmének megszerzésében is oroszlánrészt vállalt, az Eger elleni sorsdöntő idegenbeli meccsen kilenc gólt szerzett.

Élete első NB I-es szezonjában is bizonyítja nagyszerű képességeit, az eddigi 17 mérkőzésen 57-szer volt eredményes. Fiatal kora ellenére érett, tudatos játékos, aki remekül irányítja társait, a közelgő érettségi mellett azonban a hátralévő mérkőzéseken teljes erejével a NEKA sikereiért dolgozik.