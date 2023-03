Sokkal jobban kezdtek a kaposváriak, mint a párharc első meccsén. Godó már a találkozó elején kimagasló teljesítményt nyújtott, a somogyiak hat pontjából négyet ő szerzett. Ezúttal a Nyíregyháza volt az idegesebb fél, míg a hazaiak nagyon magabiztosan játszottak és egyértelmű fölényben voltak. Nem volt túl nagy a lelkesedés a nyírségi oldalon, a kaposváriak pedig rendre eredményesebben fejezték be a támadásokat. 18–14 után sorozatban öt egységet szereztek, ebből Bodovics két ász nyitást szolgáltatott. Ebben az etapban nem tudta megszorongatni ellenfelét a vendégcsapat, a négy-ötpontos előnyét végig tartani tudta a Kaposvár, s az első szettlabdáját értékesítette is.

Továbbra is nagy volt a mosoly a somogyi lányok arcán, ám a Nyíregyháza is határozottabban tért vissza a pályára, az összecsapás során először 4–4-nél egyenlíteni is tudott. A második játszma szinte ajándék volt a röplabda szerelmeseinek, hiszen igazán hosszú és látványos labdameneteket produkáltak a csapatok. Ennek ellenére kialudni látszott a tűz a vendégek szemében, 12–6-nál már hat volt közte, míg a hazaiak nagyon felszabadultan, vidáman játszottak, a támadásaik mellett pedig a blokkmunkájuk is kiváló volt. Két egységre mégis fel tudott zárkózni a Fatum, 17–17-nél pedig egyenlített, utána fej-fej mellett haladtak az egyletek, így izgalmasabbra sikerült a végjáték, mint az első felvonásban. Igaz, nagyon elkapta a ritmust a Nyíregyháza a végére, de a második szettet is meg tudta nyerni a Kaposvár.