Az első pontot a kaposváriak szerezték, amire válaszként jött is egy négyes nyíregyházi sorozat, ám a somogyiak hamar egyenlítettek és a vezetést is átvették, amelyet az etap során végül egyszer sem engedtek ki a kezükből. Bár a nyírségiek nagyon próbálkoztak, eleinte nem is nagyon volt különbség a két együttes játéka között. Ám a KNRC nyitásfogadása sokkal stabilabb lábakon állt, magabiztosabbak voltak, a blokkmunkájuk is kiváló volt, látszott rajtuk a küzdeni akarás, míg az ellenfél játéka elég ideges volt. Végül a Kaposvár ahogy szettlabdát szerzett, rögtön érvényesítette is azt.

A folytatásban továbbra is határozottan játszottak a somogyiak. A második felvonás már sokkal kiélezettebb volt, ám 9–9-nél átvette a vezetést a Fatum. Vincent Lacombe magához is hívta a tanítványait, ami a lehető legjobbkor jött, hiszen egy ideig még felváltva estek a pontok, de 16–13-nál már újra három volt közte. A hajrában ismét a Kaposvár volt az összeszedettebb, az ellenfél pedig újra idegesen játszott, ennek ellenére három somogyi szettlabdát is hárítani tudott. De aztán a KNRC a második játszma megnyerésével még nagyobb előnybe került.

A harmadik felvonásban ismét fej-fej mellett haladtak a csapatok eleinte, de aztán a kaposváriak több hibát vétettek és nem volt akkora tűz a térfelükön, mint eddig, míg a Fatum nagyon jó szériát kapott el, sokkal pontosabban játszottak és már héttel is mentek. Ám nem adták fel a somogyiak, mindig egy kicsivel csökkentettek a hátrányukon, így 17–18-nál már csak egy egység volt a különbség. A felvonás igazi hullámvasút volt, egyszer az egyik gárda szerzett zsinórban három-négy pontot, utána a másik. A Nyíregyháza aztán szettlabdát szerzett, amit rögtön érvényesített is, így szépíteni tudott.

Teljesen megfordult a mérkőzés képe az első két játszmához képest, a Fatum továbbra is menetelt és hatalmas tűzzel játszott, ami a Kaposvárnál kicsit hiányzott. A Nyíregyháza magabiztosan, 25–15-re meg is nyerte a negyedik játszmát, így ahogy a szombati férfi bronzmérkőzésen, úgy a nőin is aranyszettre volt szükség a harmadik hely eldöntéséhez.

Az ötödik felvonásra már határozottabban tért vissza a pályára a KNRC, újra nagy tűzzel játszott, de a lélektani előny az ellenfélnél volt. Az idegek csatája volt ez, felváltva estek a pontok, s 8–7-es kaposvári vezetésnél cseréltek térfelet a felek. Mindkét együttes hatalmasat küzdött, 14–14-nél pedig egyenlő volt az állás. Nagyon szoros csatában végül a Fatum-Nyíregyháza hódította el a Magyar Kupa-bronzérmet.