Nem játszottunk jól, többet tudunk – mondta a lefújás után Sótonyi László, a bogláriak trénere. Tanítványainak támadójátéka volt az, ami ezúttal akadozott, különösen a második félidőben, melyben hét gólig jutottak, ebből kettőt–kettőt a Sztraka, Papp duó, egyet–egyet pedig Ács, Dely és Temesvári szereztek. A megelőző húsz tétmeccsük egyikén sem volt még olyan, hogy akár az első, akár a második harminc percben ilyen kevés találatot jegyeztek volna. A hatvan perc alatt elért tizenkilenc is negatív csúcs, húsz volt eddig a legkevesebb, kétszer a Dabassal szemben. Az eddigi tétmeccseiken 27,3 gólt jegyeztek átlagban, amitől most Balatonfüreden jócskán elmaradtak...

Nem úgy nézett ki, hogy így fog alakulni, hisz tíz perc után öttel vezetek (2–7), de még a harmincnyolcadik percben is kettővel (14–16). A vége volt az, ami igazán nem sikerült jól, a negyvenhetedik perc után egyetlen gólt szereztek, azt is öt másodperccel a lefújás előtt. Nem volt a legjobb a koncentrációjuk, hisz három hetest is rontottak ebből kettőt a szünet után és a végén Andó kapus is elkapta a fonalat, aki az utolsó tíz percben négy védést is bemutatott. – Feltett szándékunk volt, hogy győzzünk, nem a legjobb arcunkat mutattunk, tizenöt–húsz percig csináltuk azt, amit megbeszéltük – mondta Deményi Xavér, aki kilenc védésig jutva harminc százalékos teljesítményt nyújtott.