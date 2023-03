Elmaradt a harc, a küzdelem ezen a kupameccsen, miután már az első kilenc percben sikerült nehéz helyzetbe hozniuk magukat a balatoniaknak, akik ez idő alatt hatgólos hátrányt szedtek össze (1-7), a hátralévő ötvenegy percben kettőnél (7-9) közelebb már nem is kerültek ellenfelükhöz. Nem csak az első, a második félidő elejét is sikerült pocsékul kezdeniük, négy gólt kaptak négy perc alatt, amire nem volt válaszuk.

A kiesésben nagy szerepe volt az első félidei támadójátéknak, melyben mindössze tizennégyszer lőttek kapura, ebből jött össze a kilenc gól, melynek harmadát Such Nelli szerezte. Hogy lövésig is alig jutottak az a tizenkét eladott labda, technikai hiba miatt volt, hogy mégis csak három volt a hátrányuk a szünetben (9-12) az Herczeg Lilinek volt köszönhető, aki hat védéssel, dupla annyival zárt, mint a másik oldalon Gábriel. Debreczeni-Klivinyiékkel előfordult az is, hogy háromgólos hátránynál (4-7), két perces emberelőnyük alatt még kapura lövésük sem volt!

A már említett második félidei kezdésükkel aztán végleg elvették az esélyt maguktól, hétgólos hátrányból (9-16) már nem volt visszaút, kilenc perccel a vége előtt bejöttek ugyan háromra (21-24), ám ez volt a legtöbb tőlük. Az elsőben lőtt kilenc után a fordulás után már tizenhat találatig jutottak Kajdonék, ezt a játékrészt legalább így döntetlenre mentették.

Női Magyar Kupa, V. forduló: DVSC Schaeffler – Siófok KC 28-25 (12-9) Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor. DVSC: Gabriel – Costa 1, Planéta 1, Vámos P. 1, Füzi-Tóvizi 1, Kácsor 5(1), Petrus 9. Csere: Giegerich Torda (kapusok), Hámori 1, Bordás R. 2, Szabó N. 2, Töpfner 5, Kelemen, Csernyánszki. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán. SKC: Heczeg L. - Such 5, Papp N., Kajdon 3, N’diaye 2, Milosavljevic 5(1), Mavsar 7(4). Csere: Sirián 1, Juhász, Debreczeni-Klivinyi 2, Wald, Török. Vezetőedző: Uros Bregar. Kiállítások: 6(4), illetve 2(2) perc. Hétméteresek: 2/1(1/0), illetve 8/6(3/2).