Nagyon kellett a bajnoki szünet a BFC Siófoknak, melynek az utóbbi három találkozója nem sikerült a legjobban. A Soroksár ellen ötvenöt percet emberelőnyben játszva sem tudtak nyerni otthon, de bosszantó volt a tiszakécskei találkozó is, melyen egy szerény képességű rivális otthonában kaptak ki (0-1), amit jól mutat, hogy ellenfelük az idei nyolc meccsén ezzel a hárommal is csak nyolc pontnál jár.

Legutóbb hazai pályán pedig semmi veszélyt nem jelentettek az ajkai kapura Dragan Vukmir játékosai, akik immár 186 perce képtelenek betalálni! A télen érkező trénerrel nyolc bajnokin kilenc pontot szereztek, ennél kevesebbet hat klub gyűjtött, melyből a tavaszi rajt előtt csak három – Nyíregyháza, Szentlőrinc és a Kozármisleny – volt mögöttük a tabellán. Meg kell persze jegyezni, az utolsó hat forduló lesz az, ahol leginkább ki kell tenniük magukért Polényiéknek, ám azért addig is illene minden eséllyel élniük, amit felkínál nekik egy-egy kilencven perc.

Remélhetőleg a bajnoki szünetben sikerült „színesítenie” Dragan Vukmirnak a támadójátékon, kevésbé kiismerhetővé tenni azt, ami nagyon fontos lenne a hátralévő fordulókban. A balatoniak a kéthetes szünetbe egy edzőmecset is beiktattak, a MOL Fehérvár vendégeként nem rúgtak gólt, kaptak viszont négyet élvonalbeli ellenfelüktől.

A baranyaiak elleni összecsapásra visszatérve, a PMFC idén még nyeretlen saját stadionjában, tavaly novemberben győztek utoljára a Szentlőrinccel szemben egy már a ráadásban esett Harsányi István találattal (2-1), akit épp az utóbbi klubtól szerződtettek. Ezt követő négy – Budafok (0-1), Kozármisleny (0-0), Csákvár (1-1), Győr (0-1) – kilencven percük két döntetlent és két vereséget hozott egyetlen rúgott góllal, amit Tóth-Gábor Kristóf ért el, aki a házi gólkirály kilenccel, a hatnál tartó Harsányit megelőzve. Tóth-Gábor megfordult a Balaton partján is hatvan perc erejéig, 2020 év végén a Csákvár és a Budafok ellen kapott lehetőséget, ám nem Siófokon, hanem Kazincbarcikán kezdte a következő évet. A mostani bajnokit kénytelen kihagyni eltiltás miatt, amiért nem bánkódnak a vendég oldalon, még akkor sem, ha a téli szünetet követőn nyolc meccsen eddig csak kétszer talált be, tavasszal már nem is utóbbi, hanem a 19 éves, Ferencvárostól igazolt Gera Zalán a legeredményesebb, hárommal.

A két csapat idén eddig másolja egymást, a Pécs és a Siófok is kétszer nyert, háromszor ikszelt és háromszor kikapott, ugyanúgy nyolc gólt szereztek és kilencet kaptak! Két hasonló formában lévő együttes találkozik tehát, egy döntetlen nem tűnne meglepő eredménynek, főként annak tudatában, hogy a legutóbbi két összecsapásuk is gól nélküli pontosztozkodással zárult. Az ősszel Siófokon óriási mázlija volt a negyven éves tréner, Weitner Ádám együttesének, mert az utolsó hét percben két ziccert is kimaradt, Major az utolsó percben például egyedül vezette a labdát Helesfay kapujára. Szólni kell arról is, hogy a két klub közt meglehetősen jó a kapcsolat, a nyáron a huszonhat éves Makrai Gábor, a télen pedig a huszonnégy éves Hegedűs Márk érkezett a Mecsek aljáról, míg a huszonhét éves védekező középpályás, az őszi tizenkilenc meccsen két gólt jegyző Krausz Raul járt be fordított utat januárban.