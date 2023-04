A világ tizennégy országának közel négyszáz uszonyosúszója vette az irányt Eger felé, hogy megmérettesse magát a XVII. CMAS Uszonyosúszó Világkupa és Minaret Kupán. A kétnapos nemzetközi úszófesztiválra a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE hat sportolót nevezett, akik közül Lengyeltóti Bence és Semostyán Róbert is aranyérmet szerzett.

– Örülök az eredményeknek, amik azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk – fogalmazott id. Kovács László, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője. – Az Európa-bajnokság előtt ez egy remek felmérő volt számunkra, így bízom benne, hogy júniusban is hasonló jó eredményeket érünk majd el.

A kaposváriak fiataljai önmagukhoz képest nagyszerűen teljesítettek, Szalafai Dávid mindegyik számában egyéni csúcsot úszott, de Szalafai Karolina és Landor Patrik is megdöntötte egyéni legjobbját. A kaposváriak világbajnoka, Lengyeltóti Bence ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, s fő számában, 200 méteres uszonyos gyorsúszáson az első helyen csapott célba. A lignanoi világkupán is rajthoz álló Semostyán Róbert is remekelt, hiszen 1500 méteres felszíni úszáson bizonyult a leggyorsabbnak.

Az Adorján SE végül a középmezőnyben végzett, ami az egyesületek közti rangsort illeti, hiszen a 21. helyen zárta az 69 klubot felvonultató rangos viadalt.

Eredmények

Lengyeltóti Bence: 100 m felszíni úszás: 8. hely. 200 m felszíni úszás: 11. hely, 200 m uszonyos gyors: 5. hely. 400 m uszonyos gyors: 1. hely.

Posza Dorina: 100 m felszíni úszás: 17. hely, 200 m uszonyos gyors: 12. hely, 50 m apnea: 13. hely, 100 m búvárúszás: 6. hely. 400 m búvárúszás: 7. hely.

Szalafai Dávid: 50 m felszíni úszás: 29. hely, 100 m felszíni úszás: 21. hely. 50 m apnea: 26. hely.

Szalafai Karolina: 50 m felszíni úszás: 14. hely, 200 m felszíni úszás: 16. hely, 100 m uszonyos gyors: 11. hely, 50 m apnea: 15. hely.

Landor Patrik: 200 m felszíni úszás: 20. hely. 400 m felszíni úszás: 18. hely. 800 m felszíni úszás: 13. hely. 200 m uszonyos gyors: 31. hely.

Semostyán Róbert: 1500 m felszíni úszás: 1. hely. 400 m felszíni úszás: 14. hely.