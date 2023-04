Szerda után vasárnap is egy második csapat vár a Rákóczira: a zöld-fehérek ezúttal az élvonalban érdekelt ZTE FC fiataljai ellen gyarapítanák tovább pontjaik számát. Erre a Győrben mutatott játék alapján minden esélyük megvan Horváth Rudolf tanítványainak, akik az ETO Akadémia ellen szinte hengereltek, számos lehetőséget dolgoztak ki, s végül négy-nullára nyertek. Az alap tehát adott, kérdés, hogy erre vasárnap, mit tudnak ráépíteni a kaposváriak.

– Győrben igazi csapatként működtünk, remek volt az összjáték, úgy gondolom, ezt tudjuk folytatni vasárnap – mondta Harsányi Dániel, a Kaposvári Rákóczi FC fiatal belső védője. – Egymást segítve, motiválva és egymásért küzdve a ZTE II. ellen is győzni tudtunk.

A Rákóczi a bajnokság őszi felében Bíró Dominik duplájával elhozta a három pontot a ZTE II. otthonából, azonban erre a meccsre nem sokat lehet alapozni, hiszen a második csapatokat nagymértékben alakítja az, hogy az elsőből ki, kik játszanak vissza.

– Az ETO Akadémiánál is volt visszajátszó, nem szabad emiatt félnünk az ellenféltől, hiszen ebben a szezonban már az első csapatuk ellen is helyt álltunk a Magyar Kupában – tette hozzá Harsányi Dániel. – Biztos vagyok benne, hogy attól függetlenül, kiket adnak vissza, végig meccsben leszünk és győzni is tudunk.

A győzelemhez Harsányi Dániel jó játékéra is szükség van, ráadásul a belső védő a támadások megszűrése mellett az ellenfél kapuja előtt is fontos láncszeme a Rákóczinak, hiszen a pontrúgásokkal, a nagy bedobásokkal rendszeresen keresik őt a társak.

– Fontosak a csapat számára a pontrúgások – emelte ki Harsányi Dániel. – Amikor akcióból nem tudunk betalálni, sokszor segítenek a begyakorolt figurák. A legutóbbi mérkőzésen, Győrben is gólt szereztünk ebből, hiszen egy nagy bedobás után készítettem le lövésre a labdát Pintér Norbinak, akik végül gólt szerzett. Ha vasárnap egy felállt védelem ellen kell majd játszanunk, akkor szintén fontos szerepet kapnak a pontrúgások.

A kaposváriak belső védője már öt gólnál jár a szezonban, ráadásul a Gyirmót második csapata ellen duplázni is tudott, valamit a listavezető Tatabánya ellen, a 94. percben szerzett pontot érő fejesgólt.

– Hét mérkőzés van hátra bajnokságból, szeretnék még két gólt szerezni, de akkor sem leszek csalódott, ha nem sikerül, hiszen az még fontosabb számomra, hogy ne kapjunk gólt – mondta az Amerikában nevelkedett védőjátékos. – Dupláznom most sikerült először felnőtt bajnokságban, de az U19-ben, pont a Gyirmót ellen szerezte már mesterhármast is. Úgy látszik, ellenük jól megy – tette hozzá nevetve.