Egy viszontagságos szezon után egy bajnoki ötödik hely a legutóbbi hatodik után remek eredmény, ha pedig azt is hozzátesszük, hogy az Európa Ligában egyedüli magyar klubként bejutottak az Európa Liga kieséses szakaszába, akkor egyértelműen kijelenthető; egy sikeres időszakot hagyott maga mögött Uros Bregar csapata. A hajrára remek formába kerültek, hisz utoljára április elsején kaptak ki otthon a Dunaújvárostól (29-30), ám ezt követően többek közt pontot loptak Debrecenből, győztek Mosonmagyaróváron, ez a békéscsabai a kilencedik veretlen találkozójukon a hatodik győzelem volt!

A Viharsarokban nehezen lendültek bele, a tizenegyedik percben még döntetlent mutatott az eredményjelző (4-4), ám a folytatásban végig vezetve nyertek meg az év utolsó bajnokiját! Nem volt mindig maximumon a koncentrációjuk Mavsaréknak, amit jól mutat, hogy az első félidei ötgólos előnyről (8-12) is vissza tudott kapaszkodni ellenfelük egyre (12-13), igaz többre nem futotta tőlük, a félidőben három volt a hátrányuk. A csabaikanál nyolcan is bevették a kaput, balatoni oldalon viszont csak a Such, Milosavljevic, Debreczeni-Klivinyi, Mavsar négyes, az utóbbi volt a legeredményesebb hattal a nyitó játékrészben. Kapusteljesítmények nem voltak a legjobbak, Herczeg négy védéssel zárt, miként Razum is, illetve volt még egy Szabó védés is.

A második félidőben kétgólos somogyi előnynél (19-21) volt egy kritikus szakasza a meccsnek, Lakatos kiállítása után felcsillant a lehetőség a házigazdák előtt, ám eladták a labdát, Debreczeni-Klivinyi viszont emberhátrányban is betalált (19-22). Termány szépítése után (20-22) Debreczeni-Klivinyi adott újabb esélyt egy elhibázott büntetővel, ám ezzel sem tudtak élni, ugyanis Csapó megfogta Termány lövését, majd a kipattanó utáni ziccerét is! Remek egyéni alakítás volt a hálóőrtől, amit Such használt ki (20-23)! Lanistanin kapufája után hiba maradhattak támadásban a lilák, jött egy technikai hiba, amit N’diaye büntetett (20-24) és ezzel elúszott minden esélyük… A végeredménynél ez egy simább siker volt, hisz a három perccel a vége előtt már hattal mentek Mavsarék, vagyis nem volt semmi izgalom a végjátékban. A szünet után Such, Debreczeni-Klivinyi kettős volt a legjobb támadásban négy-négy góllal, de N’Diayét is ki kell emelni, aki háromig jutott. A védekezés a második félidőben sem javult, ennek ellenére Csapó hat védéssel zárt, nem teljesített rosszul.





Női kézilabda NB I, K&H Liga, 26. forduló:

EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE – Siófok KC 30-32 (13-16)

Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor István.

BENKSE: Razum – Andróczki, Lanistanin 9(4), Vámosi P. 3, Giricz 3, Gyimesi 3, Hajtai 4. Csere: Szabó D., Gadányi (kapusok), Bucsi 1, Horváth G. 2, Termány 4, Bencsik, Török F., Zsemberi 1. Vezetőedző: Farkas József Dániel.

SKC: Herczeg L. – Such 6, Kajdon, Milosavljevic 6, Sirián, Debreczeni-Klivinyi 9, Mavsar 8(2). Csere: Abdourahim, N'diaye 3, Lakatos, Juhász F., Török L., Lapos. Vezetőedző: Uros Bregar.

Kiállítások: -, illetve 6(-) perc.

Hététeresek: 4/4(2/2), illetve 4/2(2/1).