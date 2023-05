Megszenvedtek a két pontért a balatoniak, a tíz mezőnyjátékossal érkező fővárosiak mindent elkövettek a sikerért, a megengedhetőnél is többet, amit a hét kiállításuk is mutat, és ez több is lehetett volna! A meccs lefújása után elégetlenségét fejezte ki Vágó edző a játékvezetők működésével kapcsolatban, ami vélhetően abból fakadt, hogy az utolsó egy percet egygólos előnyében végigtámadhatta a NEKA.



A siker kulcsa azonban nem nála, hanem Bohus Beátánál volt Kellermann Dóra és Zaj Klára személyében! Az előbbi sorozatban remek teljesítmény nyújt, most a tizedik percben kezdte meg a gólgyártást és meg sem állt a szezoncsúcsot hozó kilencig tíz kísérletből! Ferenczy is remekül szállt be a második félidőben, három góljával nagyot lendített a csapaton. Csíkos volt még aki előre játékban segíteni tudott Kellermann-nak, sok hibával dolgozott, ám miután a meccset végigjátszó Varga az első percben meglőtte egyetlen akciógólját, próbálkoznia kellett. Hogy szoros mérkőzés lett, az Juhász sajnálatos sérülésének is köszönhető, Kocsis magára maradt beálló poszton, remekül védekezett, nagyot harcolt a fizikai fölényben lévő Szabóval, ám a gólszerzéssel hadilábon állt. A kapuban ezúttal Wéninger kezdett, majd jött Zaj és az előbbi négy védéshez hozzátett tizenegyet, ebből hetet a második félidőben, negyvenkét százalékon teljesített.