A 14-15 éves lányok és a 15-16 éves fiúk alkotta, együttesen huszonnégy tagú válogatott az ugyanezeket a korosztályokat képviselő cseh, lengyel és szlovák V4-es csapatokkal küzdött meg az Olimpiai Reménységek Versenyén, amelynek ebben az esztendőben a lengyelországi Gliwice adott otthont.

A fiatalok a korábbi években megszokott remek úszásokkal rukkoltak elő, amint arról a csapatvezető Selmeci Attila, a szövetség szakfelügyelője a hazaérkezést követően be is számolt az utánpótlássport.hu-nak.

– Nemzetenként minden számban ketten indulhattak, amit azt jelenti, hogy mindig nyolcan-nyolcan versenyeztek három etapban az időfutamokban, szombat délelőtt, délután, majd a vasárnapi matinés program keretében – kezdte a beszámolót Selmeci Attila. – Az olimpiai pontrendszer alapján számították be a helyezéseket, vagyis a győztes kilenc pontot kapott, utána hetet a második, hatot a harmadik, végül egy egységet ért a nyolcadik pozíció. Bár egyénileg is osztottak érmeket, a végső sorrendet a fiú- és lánycsapatok összesített pontszáma adta ki nemzetenként. Örömmel mondhatom, hogy ismét a magyar együttes került ki győztesen ebből a rangos versenyből, az első helyen végzett fiataljaink nyolcvan ponttal előzték meg a második lengyeleket és még többel a cseheket, illetve a szlovákokat.

Selmeci Attila szerint ez a nyolcvan pont elég jelentős differencia.

– Fokozatosan egyre nagyobb előnyre tett szert a serdülőválogatottunk, s egy kivétellel – a 4x100-as fiú vegyes váltó kapott ki hajszállal a házigazdák négyesétől – a váltókat is behúztuk, szóval eredményesen szerepeltek megint a mieink – hangsúlyozta a szakember. – Természetesen azért külön is kiszámolja az ember, hogy ki mit nyújtott az egyes számokban, s jó néhány kimagasló eredményünk akadt. Említésre méltó a fiúk közül Bagi Zoltán, aki több számban is tudott nyerni pillangón, Kovács Botond vegyesen és háton remekelt, Papp Sebestyén 50 háton, Zanyi Ferdinánd 400 vegyesen érdemelt ki aranyérmet. Kakuk Koppányt említeném még, aki jól úszott váltóban és egyéniben is. A legeredményesebb, és nemcsak a lányok között, hanem a teljes mezőnyt tekintve is, Jackl Vivien volt, ő négy egyéni számban – 200 pillangón, 400 és 800 gyorson, valamint 400 vegyesen – is győzött, Szabó Dóra háton, Lakó Dorina gyorson és pillangón úszott nagyon szépen és hatékonyan, Zámbó Virág 100 pillangón nyert, Megyesi Vanda mellúszásban volt eredményes, míg Szabó Lilla háromszor is felállhatott a dobogóra.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója, Kakuk Koppány Zéta öt éremmel térhetett haza. A 4x100 és a 4x200 méteres férfi gyorsváltóban első lett, a 100 méter gyorsban és a 4x100 férfi vegyesváltóban ezüstérmet szerzett, míg a 200 méteres gyorsúszásban a dobogó legalsó fokára állhatott fel.

A keret: fiúk: Antal Dávid, Bagi Zoltán, Buda Levente, Fábián Lázár, Herman Szabó Péter, Kaiser Dominik, Kakuk Koppány Zéta, Kárpáti Máté, Kovács Botond, Papp Sebestyén, Pittlik Zsigmond, Zanyi Ferdinánd, lány: Barta Bianka, Jackl Vivien, Kammerer Kitti, Lakó Dorina, Megyesi Vanda, Miszlai Mira, Orbán Boróka, Reizinger Anna, Sós Borbála Mária, Szabó Dóra, Szabó Lilla, Zámbó Virág Angyal.

Legközelebb a fiatalok hazai vízben, a serdülők országos bajnokságán bizonyíthatnak Kaposváron június 21 és 24 között.