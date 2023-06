Az már korábban eldőlt, hogy a magyar férfi röplabda-válogatott nyeri az Ezüst Európa Liga „B” csoportjának a küzdelmeit. A magyar nemzeti csapat most Tbilisziben – Grúzia (Georgia) fővárosában – lépett fel, s ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány most azoknak adott lehetőséget, akik eddig kevesebb időt tölthettek a pályán. A magyarok így is simán nyertek 3–0 (21, 21, 16) arányban.

Iván Bence – akinek ez volt a második mérkőzése a válogatottban – a kezdő csapatban kapott helyet, míg a Fino-Kaposvár másik játékosa, Bögöly Gábor ezúttal pihent. A korábban Kaposváron játszott csapatkapitány, Horváth Kristóf volt másodmagával a mérkőzés legponterősebb játékosa 13 pontjával.

A „B” csoport végeredménye: 1. Magyarország 11 pont, 2. Ausztria 7 pont, Georgia 0 pont.

A csoportgyőztes magyar válogatott Ciprussal találkozik majd az Ezüst Európa Liga elődöntőjében: a párharc első felvonása június 28-án lesz Nicosiában lesz, a visszavágó pedig július első napján Békéscsabán. Ha a magyar együttes bejut a döntőbe, a finálét is Békéscsabán játssza majd vagy július 6-án (amennyiben Lettország lesz az ellenfél), vagy július 9-én (ha Ausztria jut a másik ágról a döntőbe).