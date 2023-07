Az ifjúsági együttes új stáb irányításával edzőtáborozik a Nemzeti Kézilabda Akadémián, az augusztus másodikán Horvátországban kezdődő U19-es világbajnokságon Kis Ákos szövetségi edző szerint a legjobb nyolcba jutás a minimális elvárás. A fiú serdülők az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) vesznek részt, Szabó Levente szövetségi edző csapata a héten két felkészülési mérkőzést játszik Balatonbogláron pénteken és szombaton.

A férfi ifjúsági válogatott Kis Ákos szövetségi edző irányításával kezdte el a világbajnokságra való felkészülést kedden Balatonbogláron. A szakember Kárpáti Krisztiántól vette át a feladatot, a munkáját többek mellett Kilvinger Bálint edző, Perger Zsolt kapusedző és Bujtár Ádám erőnléti edző segíti. Az edzőtábor kisebb megszakításokkal július 29-ig tart a Nemzeti Kézilabda Akadémián, ezt követően a válogatott már a vb-re utazik el.

– Szinte végig itt leszünk a NEKA létesítményeiben, július 13-án és 14-én felkészülési mérkőzéseket játszunk a macedónokkal, majd Spanyolországban lépünk pályára két edzőmeccsen – mondta Kis Ákos. – Két éve dolgozom a csapat mellett, a jelenlegi keretben minimális változások történtek, a szakmai stábban annál több, de régóta ismerjük egymást, így ez nem jelent problémát. A fiúk a felkészülés előtt egyéni edzéstervet kaptak, amit otthon elvégeztek, kedden pedig egy kondicionális és állapotfelméréssel kezdtünk Balatonbogláron. Az első héten rávezető jelleggel inkább a futásra, állóképességre koncentrálva dolgozunk, majd jönnek a támadó és védekező taktikai elemek gyakorlása. A legfontosabb, hogy olyan állapotban érkezzünk meg a világbajnokságra, hogy az a komoly terhelés, amit a nyolc mérkőzés jelent, ne jelentsen gondot. Bízom abban, hogy a csoportból két ponttal jutunk tovább, a folytatásban pedig várhatóan a horvát, portugál ágra kerülünk. Az előző világversenyek és felkészülési mérkőzések alapján azt gondolom, hogy mindkét találkozó ki-ki meccs lenne. A junior válogatott igazi csapatként hatalmas eredményt ért el a világbajnoki ezüstérem megszerzésével, már a tavalyi Eb-n is kevésen múlt, hogy nem jutottak négy közé. A mi keretünk is egységes, évek óta együtt játszanak a fiúk, akik jellemzően NB I/B-s vagy NB I-es bajnokságban szerepeltek és a tudásuknak megfelelő szinten vannak.

Az ifjúsági válogatottal dolgozik a boglári akadémisták közül Győri Nándor és Radvánszki Attila kapusok, illetve Bali Bence, Kathi Sándor, Kovács Tamás, Molnár Robin, valamint Viski Szabolcs.

A fiú serdülőválogatott már a szlovéniai EYOF-felkészülés hajrájában jár, Szabó Levente szövetségi edző azonban a keretszűkítés miatt nincs könnyű helyzetben.

– Lejátszottunk huszonkét-huszonhárom felkészülési mérkőzést, és most itt vagyunk az első világversenyünk előtt, izzasztó napokon vagyunk túl, már mindenki várja az újabb pénteki és szombati felkészülési meccset, illetve az ifjúsági olimpiát is – mondta Szabó Levente. – Minden rendben van, ideális körülmények között tudtunk készülni. Sajnos csak tizenöt tagú kerettel utazhatunk Mariborba, így a jelenlegi húsz tagú létszámot szűkíteni kell. A mi csoportunkban Portugália, Horvátország és Montenegró szerepel, ismerjük az ellenfeleket és bízunk a minél jobb eredmény elérésében. Akár egy rossz meccs elég lehet, hogy kiszálljunk az aranyéremért folytatott versenyfutásból. Remek tapasztalatszerzési lehetőség lesz ez a srácoknak. Június elején a Ruhr Games nemzetközi felkészülési tornán ezüstérmet szereztünk, a döntőben a csapat kétéves pályafutása során az első vereséget szenvedték el a fiatalok. Ebből sokat profitálhatnak, hiszen azt is meg kell tapasztalni, ha nem minden úgy alakul, ahogyan eltervezzük.

Szabó mellett edzőként segíti a válogatott tagjainak fejlődését Iváncsik Tamás is, aki igyekszik átadni a fiataloknak a pályafutása során szerzett tapasztalatokat.

– Egyfajta kapocsnak érzem magamat Levi és a játékosok között; talán hozzá picit bátrabban jönnek, ha valamilyen engedményre vágynak, ám a munkát – nem kérdés – minden körülmény között el kell végezni – fogalmazott a játékosként több mint százszoros válogatott tréner. – Próbálok mindenben segíteni nekik. Rengeteg világversenyen vettem részt, erről is beszélgettünk, hogy ez az esemény teljesen más lesz egy hazai felkészülési tornához képest. Át kell érezniük az esemény rangját, de nagyon bízom benne, hogy nem nyomja össze őket a teher, a legjobb arcukat mutatják majd.

A keretben a NEKA-játékosok közül Lendvai Szabolcs, Szabadi Milan Anthony, Vida Rókus Mihály és Zakor Zalán kapott helyet.