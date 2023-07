Az U21-es kategóriában a lányok kiválóan szerepeltek a viadalon. Az első napi minitornát Görögország ellen indították, akiket végül 21–12-re múltak felül, majd Litvánia következett, akik ellen 13–10-es győzelmet arattak, bejutva a nap döntőjébe. A fináléban később Csehország volt az ellenfél, akiket 15–14-re vertek, ezzel tehát veretlenül nyerték az első panevėžys-i minitornát. A második nap már tartogatott meglepetéseket. A U21-es 3×3-as válogatott ugyanis egy magabiztos győzelemmel indította a napot, 21–7-re verte Görögországot, ám következőnek egy utolsó másodperces találat miatt fájó, 14–12-es vereséget szenvedtek Csehország ellen, lecsúszva a döntőről. Ezzel tehát a második napon a csoport második helyén zártak. Az utolsó játéknapon ismét a magyarok oldalára szegődött a szerencse, ugyanis a szlovénok elleni 16–15-ös vereség ellenére, megint csak döntőt játszhattak. Ehhez pedig nem kellett más, mint egy a csehek elleni bravúros diadal (21–18). Ezután ismét Görögország volt az ellenfél, akiket az U21-esek végül 16–11-re vertek. Nyolc mérkőzést követően Magyarország tehát 6/2-es mérleggel és 270 ponttal az összesített tabella élén áll.

Az U21-es 3×3-as magyar válogatott csapat tagjai: Bacsó Zsófia, Horváth Boglárka, Rozmán Lilla, Dénes Anna, Vincze Nikolett, Vég-Dudás Anna.

Az U23-as kategóriában szintén szépen teljesítettek a lányok. Az első napi minitornát Hollandia ellen indították, akik ellen végül 14–13-as vereséget szenvedtek. Ezután Koszovó együttese következett, akik ellen kiütéses, 22–13-as győzelmet arattak, ezzel tehát egy győzelemmel és ugyanennyi vereséggel csoportmásodikként zárták az első pristinai minitornát. A második nap már jobban alakult. Az U23-as 3×3-as válogatott ugyanis egy magabiztos győzelemmel indította a napot, 20–13-ra verte Németországot, majd egy Koszovó elleni kiütéses, 22–8-as sikerrel be is jutott a nap döntőjébe. A fináléban ismét Hollandia volt az ellenfél, akiket ezúttal sem tudtak elcsíp­ni, így egy 20–14-es vereség után a második tornát is a második helyen zárták. Az utolsó játéknapon viszont a lányok mellé szegődött a szerencse, ugyanis a bravúros, 12–11-es Németország elleni siker után, még egy győzelem következett – a válogatott 21–20-ra múlta felül Törökországot –, ezzel pedig döntőzhettek. A fináléban harmadjára is Hollandia volt az ellenfél, akiket az U23-asok végül 21–17-re vertek. Nyolc mérkőzést követően Magyarország tehát megint csak 6/2-es mérleggel áll, ám összesítve csupán 250 pontot ért el, így a tabellán a második helyet foglalja el közvetlenül Hollandia után.

Az U23-as 3×3-as magyar válogatott csapat tagjai: Kovács Kitti, Tóth Orsolya, Varga Eszter, Zsámára Lili, Szirony Dorina, Tóth Franka.

Mindkét csapatra még egy-egy forduló vár hasonlóképpen három-három minitornával. Az U21-es 3×3-as válogatott Görögországban, míg az U23-as 3×3-as válogatott Szolnokon szerepel majd. A konferencia győztesei pedig a szeptemberi nagydöntőbe jutnak tovább.