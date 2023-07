A jobb oldali védő, Zólyomi Dávid 2021 telén, a Fehérvár FC második csapatától igazolt az akkor még másodosztályban szereplő Kaposvári Rákóczihoz. A 22 éves játékos az NB II.-ből való kiesést követően is maradt Kaposváron, s összesen 67 mérkőzésen viselte a csapat mezét, melyeken egy gólt szerzett, amit a PVSK ellen továbbjutást jelentette a zöld-fehéreknek a MOL Magyar Kupában. Mayer Máté egy éve a Gyirmót FC második csapatától érkezett vissza Kaposvárra. A támadó a somogyi megyeszékhelyen kezdte pályafutását, majd fiatalon Győrben igazolt. A Gyirmót színeiben a másodosztályban is pályára lépő, jelenleg még mindig csak húsz éves játékos az előző évadban egyszer kezdőként, 27 alkalommal pedig csereként lépett pályára a Rákóczi FC mezében. A szintén fiatal, kaposvári nevelésű Országh Balázs ugyancsak távozik. A középpályás még 2021. decemberében, Mosonmagyaróváron mutatkozott be a felnőtt csapatban, 17 esztendősen. A jelenleg 18 éves játékos a felnőtt együttesben nyolcszor kezdőként, tízszer pedig csereként lépett pályára, de emellett a Bene Akadémia U19-es együttesében is szerepelt.

A kaposvári csapattal kapcsolatos további hír, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága elkészítette az NB III. Dél-Nyugati csoport 1-30. fordulójának menetrendjét. A bajnokság július harmincadikán, vasárnap indul, a rajton a Horváth Rudolf irányította zöld-fehérek a másodosztályból kieső Szentlőrincet fogadják majd Kaposváron, a Rákóczi Stadionban. A második játéknapon, augusztus másodikán, szerdán a Pécsi Egyetemi AC vendégei lesznek a kaposváriak, akik a harmadik körben, augusztus 13-án a harmadosztályba újra feljutó Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő érkezik a somogyi vármegyeszékhelyre.