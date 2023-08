Mindez azt jelenti, hogy a csapat a 9-16. helyért folytatja majd a küzdelmeket, ugyancsak Szegeden. Először szerdán, 18 órától Dominika lesz majd az ellenfél.

Eleinte úgy tűnt, hogy tartani tudják a lépést a a hazaiak a bolgárokkal, de 4–8-nál Kőnig Gábornak ki kellett kérnie első idejét. Ez hatott is, mert gyorsan sikerült visszazárkózni két pontra. Azonban a jelentős magassági fölényben játszó vendégek centertámadásaival és blokkjával nem tudtak mit kezdeni a magyarok. 10–14-nél jött az újabb időkérés, s ezt követően Radnai Luca két ászával sikerült megint feljönni kettőre. Erre a másik oldal is pihenőt kért, és sajnos sikerült is ellépniük öttel, mert hiába küzdöttek a lányok becsülettel, a bolgár „nagy falról” rendre visszajöttek a labdáik. Végül hét szettlabdához jutottak, s egy jó blokkal már az elsőt ki is használták a vendégek.

Úgy tűnt, hogy a lendület a második szett elején is megmaradt, de 1–4 után 5-nél sikerült egyenlíteni. Ugyan fordítani nem tudtak, de nem szakadtak le a riválisról. Sőt, 12–12 után Erőss Mirtill bombája, majd ásza után a bolgároknak kellett időt kérniük. Ez sajnos használt, mert egyből három pontot szereztek, úgyhogy most Kőnig Gáboron volt az időkérés sora. Ugyan a következő pontot a hazaiak szerezték, de aztán néggyel is meglépett a rivális, és ez már a végjátékban ledolgozhatatlan hátrány lett. Ezúttal hat szettlabdája volt a bolgároknak, de most sikerült hatástalanítani az elsőt.

A harmadik játszmában kapcsolt magasabb sebességi fokozatra a magyar csapat és Erőss sorozatban elért három ászával 7–4-re is sikerült meglépni. A bolgár időkérés után sajnos gyorsan jött az egyenlítés, de aztán a magyaroknál maradt a vezetés, sőt Gergácz Olga is nyitott egy ászt. A szett közepén így is fordított a rivális, és hiába egy időkérés, most a bolgárok is szereztek egy ászt, igaz, egyből utána hibáztak is egy nyitást. 16–19-nél második idejét is kikérte Kőnig Gábor, de sajnos innen már nem volt visszaút. Hat meccslabdájából ezúttal az elsőt értékesítette a bolgár csapat, s így a hazaiak a továbbiakban a 9-16. helyért lesznek majd versenyben, ugyanitt, Szegeden, ahol szerdán 18 órától Dominika lesz majd az ellenfél.

Magyarország–Bulgária 0–3 (–17, –19, –18)

Magyarország: Tóth S. 1, Jámbor 1, Radnai Luca 2, Erőss 10, Botyánszki 5, Nagy S. 1. Csere: Baksa (liberó), Vértes, Gergácz 7, Fekete F. 3, Tarr 1. Szövetségi edző: Kőnig Gábor.

Kőnig Gábor: – Küzdöttek a lányok becsülettel, de az előző két ötszettes meccs elég sokat kivett belőlük. Erre azonban nem akarok semmit fogni, hiszen minden csapat ugyanannyi meccset játszik. Az biztos, hogy jól jön nekünk a mai pihenőnap.