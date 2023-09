Az egyre jobb formában lévő, eddig csupán egy vereséget elszenvedő Kaposvári Rákóczi FC a tabella harmadik helyén álló, hazai környezetben még veretlen Ferencváros tartalékcsapatának ideiglenes otthonába is pontért, pontokért utazott. A korai kezdés ellenére is. A kaposváriak azonban már a kezdő sípszó előtt hátrányba kerültek, ugyanis a csapatkapitányuk, Gál Mátyás a bemelegítéskor megsérült, így már ekkor meg kellett bontani a csapatát Horváth Rudolfnak, a Rákóczi vezetőedzőjének. Az első percekben nem is találta önmagát a Rákóczi, azonban fokozatosan javult a vendégek teljesítménye, s fél órát követően már irányították a mérkőzést. A helyzetek viszont elmaradtak az első játékrészben, egyik oldalon sem jegyezhettünk fel kaput eltaláló lövést, mellé is csak Hampuk Ádám szabadrúgása szállt.

A fordulást követően kicsit bátrabbak lettek a kaposvári támadások, de a kapuk továbbra sem forogtak veszélyben, egészen a hajráig. Az utolsó tíz percre ugyanis elfáradtak a vendégek, akik magukra húzták a Fradit, amely egyre nagyobb nyomás alá helyezte a somogyiakat. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a Rákóczi ponttal távozik a fővárosból, egy védők mögé beívelt labdát Szabó Szilárd hat méterről, jobbról lőtt a kapu jobb oldalába (1–0), eldöntve ezzel a három pont sorsát. A kaposváriak ugyanis hiába próbálták megmozgatni az utolsó erőtartalékokat ez már kevésnek bizonyult, így megszakadt nyolcmeccses veretlenségi sorozatuk.