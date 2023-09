Sótonyi László tanítványai komoly meglepetést okoztak a szeptember végén rajtoló Ázsia-játékokra, valamint az azt követő októberi olimpiai selejtezőre készülő Bahrein ellen, mely a legutóbbi Ázsia-bajnokságon ezüstérmet szerzett Katar mögött. A bogláriak hivatalos honlapja arról adott tájékoztatást, hogy az NB I-es csapatban kevesebb játéklehetőséget kapó tehetségek mellett, az ifjúsági korú akadémisták léptek pályára a keddi edzőmérkőzésen.

Az eredményes hazai rajt után (3–0) Bahrein több ízben is egalizált, majd 10–9 után a vezetést is átvette és végül négygólos előnnyel vonult a szünetre. Innen jöttek vissza a boglári fiatalok a tíz gólig jutó Kathi Sándor, valamint a hat találatot jegyző Kanyó Botond vezérletével. A Sótonyi-tanítványok az utolsó előtti percben még vezettek (31–30), sőt kapufát is lőttek, de eldönteni nem tudták a mérkőzést. A vendégek végül egy időkérés után, három másodperccel a vége előtt egyenlítettek Mohamed Habib Hasan találatával, de a döntetlen így is komoly bravúrként könyvelhető el.

NEKA U21–Bahrein (felnőtt) 32–32 (16–20)

Balatonboglár, NEKA Csarnok –zárt kapu; Vezette: Andorka Miklós, Kertész Bálint.

NEKA: Mikler K. 1, Szücs B., Kathi 10, Kanyó 6, Gál 1, Benain 5, Deák 1. Csere: Csányi D. 1, Bali 3 (3), Tóth L. 1, Faluba, Szabadi 2, Csanálosi 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

Bahrein: Isa, Ahmed J. 2, Merza 4, Mohamed Habib 6 (1), Mohamed M. 2, Mohamed Hameed 4, Alsamahiji 1. Csere: Muntadher (kapus), Hasan 5, Qambar 2 (1), Ali 3, Mohamed A. 1, Mahdi 2, Ahmed R. Szövetségi kapitány: Aron Kristjánsson.

Hétméteresek: 4/3, illetve 3/2.

Kiállítások: 2 perc, illetve 6 perc.

Az eredmény alakulása: 2.p.: 3–0; 5.p.: 3–3; 10.p.: 6–6; 17.p.: 10–9; 23.p.: 10–14; 36.p.: 20–22; 41.p.: 21–26; 44.p.: 25–26; 48.p.: 25–28; 52.p.: 29–28; 54.p.: 29–30; 57.p.: 31–30.