Alaposan kicserélődött a DKKA játékoskerete a nyáron, melyben egy portugál (Moreno), illetve egy lengyel (Trawczynska) idegenlégiós is érkezett, összesen nyolc játékost igazoltak, többek közt a 20 éves Horváth Annát, aki négy bajnokin már tizenegy találatnál jár. Ismerős arcokat is köszönthetnek Balatonbogláron, hisz a siófoki Sallai Nikolett korábbi akadémista, s érdekesség, hogy hazai oldalon is akad egy siófoki, Lapos Laura személyében, Wéninger Alexandra pedig az elmúlt szezont töltötte az Akadémián. Mondhatnánk, hogy utóbbi jól ismeri az ellenfelet, ám az akkori játszótársai közül Zaj kapuson kívül csak Bató, Faragó, valamint Molnár tagja jelenleg is a NEKA együttesnek, melyet új edző irányít, Bakó Botond.



Az utóbbival négy forduló után két ponttal állnak egy mislenyiek elleni hazai sikernek köszönhetően (30–26), legutóbb Kisvárdán közel álltak a pontszerzéshez, ám a hazai pálya minden előnyét élvező házigazdák egyetlen találattal legyőzték őket (24–23). Remélhetőleg ezen az egy ponton – amire mindenképp rászolgáltak volna – nem múlik semmi a végelszámolásnál...



– Kezd összeállni a védekezésünk és a támadásunk, kicsit türelmesebbnek kell lennünk bizonyos szituációkban – nyilatkozta az akadémisták Dunaújvárosban nevelkedett kapusa, Csapó Kincső, aki a kisvárdai találkozón negyvenöt százalékon védett. – Esélyesek vagyunk itthon tartani a pontokat. Ellenfelünk gyors, dinamikus játékot játszik, leginkább a lövőik veszélyesek.



Nehéz hatvan perc vár a bogláriakra, amit jól mutat, hogy mindkét klub játszott a Vasas SC otthonában, ahol a NEKA néggyel kikapott (27–23), viszont a DKKA hattal nyert (32–26). Egyértelműen a légiósokkal és a rutinos hazai játékosok – Szalai, Nick, Oguntoye, Bouti – sorával felálló vendégek az esélyesek, ám hazai pályán jó védekezéssel és kapusteljesítménnyel, nagy tempót diktálva, kevés hibával játszva képesek lehetnek meglepetésre.