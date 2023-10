Egy sportoló karrierjében soha nem jön jókor egy súlyos sérülés. Ez hatványozottan igaz Böndi Ádámra, a BFC Siófok bal oldali védőjére, aki egyre jobb formába került, majd a bajnokesélyes Győr elleni bajnoki csapata egyik legjobbja volt.

– Nagy motiváció és bizonyítási vágy dolgozott bennem azon a meccsen – mondta Böndi Ádám. – Sajnos kikaptunk, de gólt szereztem és gólpasszt adtam egy olyan csapat ellen, amely tele van minőségi légióssal és egyértelmű cél az első osztályba jutás.

Ezt követően azonban az egyik edzésen bekövetkezett az, amit minden labdarúgó szeretne elkerülni pályafutása során.

– Egy ártalmatlannak tűnő ütközésnél három reccsenést hallottam – folytatta Böndi Ádám. – Amikor földet értem éreztem, nagy a baj, de a vizsgálatokig bíztam benne, hogy megúsztam egy kisebb rándulással. Sajnos nem így történt, ráadásul utólag kiderült, a keresztszalag-szakadás porcsérüléssel is járt.

A bal oldali védő már átesett a műtéten, de még hosszú út áll előtte a visszatérésig.

– Jól sikerült az operáció, Majzik Ernő kezei között nagyon jó helyen voltam – mondta Böndi Ádám. – Most hat héten át nem terhelhetem a sérült lábam, ez idő alatt passzív gyógytornát végzek otthon, amihez béreltem egy térdhajlító gépet. Mentálisan nagyon nehéz feldolgozni a sérülést, ami előtt minden napom úgy telt, hogy keményen edzettem és azzal foglalkoztam, hogy a legjobb állapotba legyek. Már most hiányoznak az edzéseket, valamint a hétvégi mérkőzések és az ezekre való felkészülés. Ebben a helyzetben a párom és a barátaim adnak erőt, valamit az, hogy fejben már a rehabilitációt tervezgetem. Rajtuk kívül a klub is száz százalékban mellettem áll, ez még nagyobb motivációt, erőt ad arra, hogy a pályán háláljak meg nekik mindent.