Korán kelt csütörtökön a Bajnokok Ligája-selejtezőjére készülő Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata; hajnali négykor már indult velük az autóbusz.

– Az első úti célunk a bécsi repülőtér volt, miután onnan indult a gépünk Bulgáriába – kezdte Demeter András György, a Fino Kaposvár edzője, aki a szerb mester, Szlobodan Prakljacsics jobb keze. – Várnában landoltunk, ahol újabb két órás buszozás várt ránk végig az Északi tenger partján Burgaszig. A csütörtök esti programban szerepelt egy amolyan átmozgató – és frissítő – jellegű tréning. Amúgy mind a három BL-napon kapunk másfél órás edzéslehetőséget a többi csapattal egyetemben.

– Az biztos, hogy pénteken a montenegróiak, vasárnap pedig az észak-macedónok ellen teljes erőbedobással küzdünk majd – tette hozzá Kalmár Ákos. – Gyaníthatóan a házigazda bolgárok a legerősebbek: azon a meccsen nagyon észnél kell lennünk. Majd eldöntjük, hogy mi lesz a taktikánk ellenük. Az sem jelenti még a világ végét, ha netán a Neftohimik Burgasz ellen alulmaraduk. A lényeg, hogy a másik két találkozót mindenképpen húzzuk be, mivel a csoport első két helyezettje léphet majd tovább.

Tizenkét játékossal kelt útra a Fino Kaposvár. Hiányzik az utazó keretből a makacs vállsérüléssel bajlódó kubai légiós Quevedo Hernández Hermes, valamint a még csak 17 éves saját nevelésű Laczó Bálint, aki nem rendelkezik a nemzetközi kupaszereplésre jogosító iratokkal.

A kaposváriak pénteken – a bolgárok egy órával mögöttünk járnak – magyar idő szerint 16.30 órakor a montenegrói Budva ellen kezdenek, míg szombaton 19 órakor a házigazda bolgár Neftohimik Burgasz, vasárnap pedig ugyancsak 16.30 órakor az észak-macedón OK Strumica lesz az ellenfél. Ha a Fino Kaposvár tovább jut a csoportjából, vagyis elsők vagy másodikak lesznek, akkor készülhetnek a BL-selejtező következő körére. Abból a csoportból is a legjobb kettő jut majd tovább, s a 20 csapatos főtáblára kerülnek. Ha a Fino csoportharmadikként vagy negyedikként végez, akkor sem búcsúzik el a nemzetközi kupaszerepléstől: ebben az esetben átkerülnek a CEV Kupába.

A somogyiak hétfőn utaznak majd haza – a reményeink szerint elégedetten és újabb győztes meccsek által felvértezve.

Az utazó keret: Magyar Bálint (45-szörös válogatott), Zarka Márton – feladók; Iván Bence (2-szeres válogatott), Lescay Favier Tomas Alejandro (kubai), Stephan Novoselov (orosz) – centerek; Baróti Árpád (42-szeres válogatott), Kalmár Ákos (12-szeres válogatott) – feladó-átlók; Bögöly Gábor (12-szeres válogatott), Hubicska Patrik (7-szeres válogatott), Tóth Gábor – ütők; Bozóki Bence (44-szeres válogatott), Eördögh Bálint – liberók.

A mérkőzéseket a CEV.EU internetes portálon lehet majd élőben követni.