A szokásos telt ház és remek hangulat várta az amatőr versenyzőket a Kaposvári Vikingek Darts Club főhadiszállásán. A szervezők ezúttal is gondoskodtak

– Próbáltuk megtartani a maximális létszámhoz, végül egy páros lemondta, így 54 dartsos állt a táblák elé, de úgy gondolom ez is egy remek szám – mondta Farkas Gábor, a Kaposvári Vikingek Darts Club alapítója. – A párosokat négy csoportba osztottuk, ahonnét az elsők erőnyerőként jutottak a főtbálára, míg az utolsók kiestek. A legjobb 24 között már egyenes kieséses rendszerben zajlottak a küzdelmek, egészen a döntőig.

Farkas Gábor vikinges csapattársával, Lassu Józseffel alkotott remek párost, hiszen bár a negyeddöntőben igencsak megszorongatták őket, de egészen a fináléig meneteltek, ahol a szintén kaposvári, Antal Zoltán, Kurucz Sándor duó próbálta útjukat állni. Ez végül nem sikerült, hiszen öt-egyre diadalmaskodtak Lassu Józsefék, akik így hazavihették az első helyért járó serleget.

– A reggel nehezen indult, de ezt követően belemelegedtünk a játékba – tette hozzá Farkas Gábor.

A megosztott harmadik helyet a Lázár Márk, Keserű Tibor és a Kadaravek Balázs, Varjas András párosok szerezték meg.

A Kaposvári Vikingek Darts Club novemberben egy nyílt versenyre várja majd a sportág szerelmeseit, amit szeretnének kicsit megvariálni, ugyanis a dupla kiszálló mellett, dupla beszálló nehezítenék a legeket, ez a szabály pedig a papírformát is felboríthatná. Decemberben a Mikulás Kupa, januárban a világbajnokságra hangolódásként egy újabb nyílt verseny szerepel Farkas Gáborék naptárában, amiben egy, a Kaposvár Center Lions Clubbal közösen is szervezetett jótékonysági torna is helyet kap majd. Emellett pedig továbbra is vitézkednek a Vikingek a vármegyék csatájában.