A Kaposvári TK kedden kezdte meg a selejtezőt a harmadik számú európai kupasorozatban, s kiváló teljesítményt nyújtott, mely azt jelentette, hogy bejutott a pénteki és szombati Final 4-ba. Az elődöntőben a Zadar jobbnak bizonyult, ám a bronzmeccsre alaposan felszívták magukat a játékosok, s imponáló magabiztossággal, 8–0-ra győztek, s ezzel a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Ez a kiváló teljesítmény azt eredményezte, hogy – első somogyi csapatként – részt vehetnek a sportág királykategóriájában, a novemberben rajtoló Bajnokok Ligájában, s ezzel beírták magukat a vármegye sporttörténelmébe.

– Azért utaztunk már el hétfőn, hogy a másnapi meccsre fejben már ott legyünk, hangolódjunk már rá a kupára, s akkor volt az ünnepélyes megnyitó is – fogalmazott Kálny Krisztián, a Kaposvári TK elnöke. – A selejtezőben egész jól alakultak a dolgok, mindenki jól teljesített, pedig egy különleges forgatást igénylő pályán szerepeltünk. Az egy kicsit felőröli a játékost, ha nem úgy fizet a pálya, mint például a hazai. Az ötödik embernél volt egy mélypont, cseréltünk is, de az sem jött be. Ezután jött Németh Máté, aki egy szép eredménnyel bebiztosította a negyedik helyet.

A négyes döntő első meccsén jött az előzetesen is a legerősebb ellenfélnek tartott csapat, a Zadar, mely végül el is hódította a serleget.

– Ellenük egy szoros összecsapást vívtunk, középen ezúttal is volt egy gyenge eredmény, mely gyakorlatilag eldöntötte a találkozót – tette hozzá az elnök. – Szerencsére nem törtünk meg, bár egy vereség sohasem jön jókor. Az esti beszélgetésnél senki sem volt maga alatt, így pozitívan vághattunk neki a bronzmérkőzésnek, melyen tényleg fejben is nagyon ott voltunk. Végül egy sima mérkőzésen sikerült megszereznünk a harmadik helyet.

– Nagyon jó érzés volt nemzetközi kupán irányítani a csapatot, bár 2006-ban a nőknél már segédkeztem, de az teljesen más volt, mert akkor nem vezetőedzőként tettem – nyilatkozta Horváth László, a Kaposvári TK mestere. – Nagyon büszke voltam és vagyok is a fiúkra, hogy ilyen kimagasló eredményt értek el. Mindenki nagyon odatette magát, a hozzáállásuk kitűnő volt, még azoknak sem volt rosszabb a szájíze, akik kevesebb lehetőséget kaptak, azaz nagyon jó volt velük együtt dolgozni, ahogy mondani szokták, igazai nagybetűs csapatként küzdöttünk.

Horváth László elmondta azt is: talán segítség is volt, hogy különleges volt a pálya, mert ezáltal nem születtek kimagasló eredmények. – A legkisebb hiba is visszaköszönt a gurításokban – elevenítette fel. – Ha oda is ment a golyó, ahová a játékos akarta, akkor sem ment úgy a döntés, ahogy az várható volt. A játékvezetők mindent szigorúan vettek, szórták egymás után a sárga lapokat, én ilyet még életeben nem láttam. Ezért mindenre oda kellett figyelnem, rengeteg energiába került nyugtatni, figyelmeztetni a tekézőinket, mit tehetnek meg. Az időkorlátra is ügyeltünk, mert azt is alaposan nézték a sporik. Ezeken kívül a többi versenyzőt is néztem, s folyamatosan tájékoztattam az éppen dobó sportolónkat, ami által a nap végére fejben én is alaposan elfáradtam. A csapatunk nagy része rutinos, nemzetközi szinten is komoly tapasztalattal bír, de volt, akinek még új volt ez a fajta terhelés, ők kicsit nehezebben dolgozták fel a történteket, ám még egyszer hangsúlyozom, mindenkiről csak jókat tudok mondani.

A sok meccs mellett azért volt idejő a pihenésre is, akadt egy-egy fél délelőtt vagy éppen délután, amikor fel lehetett deríteni a várost.

– A sportcsarnok körülbelül, olyan, mint a Kaposvár Aréna, az aljában egy nyolcsávos tekepályával – ami nincs Magyarországon –, s vannak kisebb komplexumok, például asztalitenisz-terem – fűzte hozzá a vezetőedző. – Az épülettől 100 méterre található a központ, 20-ra pedig a Száva folyó, azaz festői környezetben tölthettünk el pár napot. A selejtező alatt folyamatosan váltakoztak a női- és a férficsapatok, mindenkivel jöttek szurkolók, azaz szinte mindig telt ház előtt szerepeltünk. Őszintén mondom, hogy jó volt ilyen szurkolás mellett gurítani. A város körülbelül akkora, mint Kaposvár, az emberek barátságosok, bármerre jártunk, mindenhol üdvözöltek minket. Újoncként érkeztünk, de mindenkitől nagy tiszteletet kaptunk, a németek sportszerűen gratuláltak nekünk, ahogy a későbbi győztes zadariak is.

– Annyi minden történt a mögöttünk hagyott héten, azt sem tudom, hol kezdjem – mondta nevetve Németh Máté. – Nagyon vártuk már az európai kupakalandot, hiszen ez volt az első nemzetközi megméretés a kaposvári férfiteke történetében, ezért is nagy várakozás előzte meg a sorozatot. Ennek megfelelően jól indult a selejtező, hiszen a második nap után a második helyen álltunk, s ekkor már ott volt a fejekben, hogy továbbjuthatunk. Én voltam a sorban az utolsó játékos, ami nagy lehetőség, de felelősséggel is járt. Nem a legideálisabb időpontban álltam dobóállásba, hiszen már elmúlt este nyolc óra is, de úgy voltam vele, mindent megteszek azért, hogy maradjunk még pár napot. Ez volt az első nemzetközi klubcsapatkupám, ha a válogatottat nem nézzük. Élvezni akartam a játékot, mert tudtam, akkor nagy baj nem történhet, s így is lett. Másnap jött a Zadar, mely a legnagyobb esélyese volt az NBC-kupának, de így sem feltett kézzel mentünk ki. Annak ellenére sikerült megszorongatni őket, hogy szinte a komplett együttesük felnőtt válogatottakból áll. S jó volt látni, hogy ők sem vettek félvállról minket, mert ez már jelent valamit. A találkozó kiváló erőpróba volt. A bronzmeccset nagyon meg akartuk nyerni, emiatt az elsőtől az utolsó szettig koncentráltan játszunk. Mindenki ugyanazt akarta, azaz a harmadik helyet. Petivel már csak két szettet kellet nyernünk és ez hamar összejött. A folytatásban is odatettük magunkat, ám az már amolyan örömjáték volt.

Egy mérföldkövet tehát teljesítettek a kaposvári tekézők, de egy újabbat is leraktak, hiszen novemberben jön a Bajnokok Ligája.

– Az a célunk, hogy minél jobban bevéssük a nevünket a nemzetközi teketérképre – hangsúlyozta Németh Máté –, s ezt a folyamatot a BL-ben is tudjuk folytatni. Az ellenfeleink láthatták, hogy jól és egyenletes szerepeltünk Brodban, így már számolnak velünk. Ahogy a horvát megméretést, úgy az elitkategóriát is nagyon várjuk már, hiszen a világ legjobb csapatai lesznek az ellenfeleink, s ígérem, mindent megteszünk majd azért, hogy emelt fővel beszélhessünk a szereplésünkről.

– Tudtuk, hová megyünk, hiszen Botházy Petivel mi már voltunk a brodi komplexumban – hangsúlyozta Kovács Gábor. – Ezúttal is rengeteg szurkoló látogatott ki a találkozókra, dobokkal érkeztek, sőt mintha egy trombitát is hallottam volna, azaz kiváló volt a hangulat. A szervezésre sem lehet panaszunk, talán csak a játékvezetők mentek túl egy kicsit a határon, hiszen sok felesleges sárgát osztottak ki. Ez volt a mögöttünk hagyott pár nap egyetlen negatívuma. A teljesítményemmel elégedett vagyok, pláne annak tükrében, hogy pár éve már szerepeltem itt, ám most mindegyik eredményem jobb lett. A legfontosabb meccsen, a bronzért folytatott küzdelemben tudtam a legjobbamat nyújtani, aminek nagyon örülök. Amúgy nagyon fárasztó volt a sorozat, de ez már a kellemes problémák közé sorolható.

A bronzéremmel elérte a célját a csapat...

– ...de ez nem volt annyira egyszerű – vetette hozzá. – Sok, nagyon jó társulat állt dobóállásba az NBC-kupán, olyanok is, melyekben friss világbajnokok voltak. Előzetesen még egy kiváló eredménnyel sem biztos, hogy elértük volna a Final 4-t, tehát az, hogy végül a harmadikak lettünk, az bravúr kategóriába sorolható.

A csapatnak ez az egy esélye volt a Bajnokok Ligája elérésére, ahová mindössze tizenhat csapat szerez kvalifikációt.

– Ahogy már fentebb is említettem, ez óriási dolog a csapat életében – emelte ki Kovács Gábor. – Fontos változás történt a Bajnokok Ligája sorsolásában, eddig a Világ Kupa első nyolc helyezettje mellé tették az Európa Kupa öt és az NBC három gárdáját. Ezúttal azonban már van A- és B-kalap, s az alapján lesz a sorolás, ez egy kis könnyítés, hiszen egy szerencsés párosítással akár esély is lehet a továbbjutásra. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a királykategóriában már nincs könnyű mérkőzés, s még egyszer kiemelném, óriási dolog, hogy kaposvári csapatként ott lehetünk Európa legjobb tizenhat együttese között.

XXI. NBC-Kupa, Alapszakasz

1. KK Zadar (horvát) – 3654

2. VfB Hallbergmoos (német) – 3615

3. VKC Eppelheim (német) – 3585

4. Investment Közutasok Kaposvári TK (magyar) – 3527

-----------------------------

5. KSK Grmoscica (horvát) – 3497

6. KC Kleinwarasdorf (osztrák) – 3473

7. Repcelaki SE (magyar) – 3463

8. KK Proteus (szlovén) – 3459

XXI. NBC-Kupa, Final 4

Elődöntő | VfB Hallbergmoos – VKC Eppelheim 6–2 (3620–3560)

Elődöntő | KK Zadar – Investment Közutasok Kaposvári TK 6–2 (3565–3503)

Bronzmeccs |VKC Eppelheim – Investment Közutasok Kaposvári TK 0–8 (3412–3524)

Döntő | KK Zadar – VfB Hallbergmoos 5–3 (3647–3616)