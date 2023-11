Három sikerrel – Carbonex–Komló (21–20), Fejér-B.Á.L. Veszprém (25–29), Balatonfüredi KSE (24–22) – nyitottak Sótonyi László tanítványai, akiknek ekkor megtört a lendületük, hisz a következő öt bajnokiból – Csurgói KK, MOL Tatabánya KC, PLER–Budapest, Telekom Veszprém, QHB-Eger – mindössze egyet tudtak megnyerni, az újonc PLER ellenit (22–29). A másik feljutó otthonában, Egerben simán kikaptak a legutóbbi fordulóban, a házigazdák a huszonhatodik perctől végig vezetve nyertek ellenük, miután szezoncsúcsot döntöttek labdaeladásban, ami tizenháromszor történt meg velük. A teljesítményükkel alaposan megkönnyítették az újonc dolgát, ám remélhetőleg a kéthetes bajnoki szünetben sikerült rendezni a sorokat és ezúttal másik arcukat mutatják az akadémisták. – Jót tett a szünet, ki tudtuk szellőztetni a fejeket – nyilatkozta a védekező specialista Tárnoki Márkó, aki szerint Egerben tudásuk alatt teljesítettek, nem volt megfelelő a koncentrációjuk. – A Dabassal mindig kiélezett meccseket játszottunk, eléggé vegyes a mérleg. Ezúttal hajtós hatvan percre számítok, fizikális párharcra, melyből remélhetőleg mi kerülünk ki jobban. Nálunk több rutinjuk van, fizikálisan is erősebbek, ezt kell nekünk taktikával, mentális felkészültséggel ellensúlyozni.

Valóban vegyes a kép, a kettejük párharcában eddig mindig az otthon játszó klub nyert! A két boglári összecsapásuk közül két éve az elsőn eggyel (24–23), az idén áprilisban pedig néggyel (30–26) voltak jobbak az akadémisták! Jó lenne nem megszakítani ezt a szériát...

A legutóbb kilencedik vendégeknek nem rajtoltak túl jól, két győzelemmel – Fejér-B.Á.L. Veszprém (34–29), QHB-Eger (30–24) – és egy döntetlennel – PLER–Budapest (25–25) – elért öt pontjukkal tizenegyedikek a tabellán, egy HE-DO B.Braun Gyöngyös elleni hazai vereséggel (29–31) a hátuk mögött érkeznek a Balaton partjára. Az együttesben több korábbi akadémista is akad, mint a kapus Nagy Tibor, illetve a mezőnyjátékosok közül Ács Tamás, Bálint Bence, Bognár Nándor, Szeverényi Bence, illetve Török Ádám. Az utóbbi az együttes házi gólkirálya harminchéttel, melyből öt büntetőből esett, a legtöbb akciógól Zdolik Benc jegyzi, harmincnégyet, ami mellé egyet hetesből is hozzátett.