Az első sorban a háromszoros világbajnok Farkas Sándor kiválóan teljesített, hiszen 632 fáig jutott, ám ellenfele a kétszeres vb-győztes Zapletán Zsombor húsz egységgel többet gurított, s három szettet is bezsebelt. Pintér György Milan Joveticcsel került egy párba, óriási csata végén a hazai játékos nyert, s hat fával csökkentette a hátrányt. Középen Németh Máté ugyan három fával többet ért el, mint Kozma Károly, ám a szegedi játékos három szettben is jobbnak bizonyult, így az alföldiek kapták a csapatpontot. Nagy Gergő óriási elánnal vetette bele magát a küzdelembe, s végül magabiztos sikert aratott Karsai László ellen: 34 fa különbséggel diadalmaskodott. Az utolsó sorra maradt tehát a döntés; Botházy Péter és Kovács Gábor is 576 fáig jutott, utóbbi ezzel Sárosi Krisztián, illetve a helyére csereként érkezett Szél Tibor ellen pontot szerzett. Így összességében a hazaiak tízzel több fát ütöttek, ami azt jelentette, bravúros győzelmet arattak az investmentesek az addig veretlen, s listavezető Szegedi TE ellen, s őszi bajnokként várhatják a következő kört.

A bravúros diadal után hosszú percekig ünnepelték az együttest a kaposvári szurkolók, akik nagyon hálásak voltak a rangadóhoz méltó, ellentmondást nem tűrő játékért.

– A győzelemhez nagyon kellett a három játékosunk, aki nagyot dobott, de természetesen a többiek is, hiszen ez egy igazi csapatmunka volt – nyilatkozta a szuperrangadó után Pintér György. – Mindkét együttes teljesítményén látszott a tét, óriási volt a feszültség, emiatt született kevesebb fa, mint, amit vártam. Ám itt a győzelem a lényeg, aminek nagyon örülünk, nagy szó, hogy az élről fordulhatunk.

Az élmenők közül a Zalaegerszeget idegenben, a szegedieket és a Répcelakot hazai pályán győzték le a somogyiak, így minden bizonnyal, mindenki a kaposváriak skalpjára utazik majd a folytatásban.

– Eddig is így volt, hiszen az ember azért megy fel a pályára, hogy diadalt arasson – tette hozzá a világbajnoki ezüstérmesünk. – Egy biztos nagy lépést tettünk a dobogó felé.

Még vár a társulatra agy nagy kihívás, nevezetesen a Bajnokok Ligája, ahol az SKK Raindorf lesz az ellenfél. Az első mérkőzést november 25-én idegenben rendezik, a visszavágót pedig december 9-én lesz a Investment- Közút-csarnokban. A kezdési időpont, kötelezően, 13 óra.

– Ezek a meccsek jó felkészülést jelentenek a BL-re, ráadásul az a hangulat, mely most a csapatunkon uralkodik, bármit kihozhat belőlünk – fogalmazott Pintér György. – Igaz, német ellenfelünk jelentős játékerőt képvisel, például a szegedieket is ütötték már ki a sportág királykategóriájából. Azaz nehéz dolgunk lesz, de a párharc számunkra örömjáték lesz.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Szegedi TE 5–3 (3657–3647)

Eredmények: Farkas Sándor 632–Zapletán Zsombor 652 (1:3); Pintér György 596–Milan Jovetic 590 (3:1); Németh Máté 624–Kozma Károly 621 (1:3); Nagy Gergő 653–Karsai László 619 (3:1); Botházy Péter 576–Kiss Norbert 614 (2:2); Kovács Gábor 576–Sárosi Krisztián (Szél Tibor) 551 (2:2).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK–Szegedi TE 5–3 (3657–3647)

Eredmények: Sziklási Tibor Levente 591–Ivanyik Dávid 563 (3:1); Juhász Bence 608–Ivanyik Richárd Csaba 557 (4:0).

A Közutasok Kaposvári TK II. az NB II. Nyugati csoportjában a Scarbantia SE Sopront látta vendégül, s a hazaiak végül 8–0-ás győzelmet arattak.

Investment Közutasok Kaposvári TK II.–Scarbantia SE Sopron 8–0 (3363–3210)

Eredmények: Németh Tibor 572–Turner Miklós 564 (2:2); Wagner Mihály 582–Varga Zsolt 569 (2:2); Illés Richárd 566–Kocsis Zoltán 516 (2:2); Ripli Benedek 558–Ráth Patrick 494 (4:0); Kálny Krisztián 542–Zsirai Gyula 536 (2:2); Kis Richárd 543–ifj. Kocsis Gyula 531 (3:1).

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. a következő játéknapon a Lauf-B TK gárdájához utazik, a találkozó november 19-én 10 órakor kezdődik.