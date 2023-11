Elkezdődik a bajnoki hajrá a Kaposvári Rákóczi FC számára. A somogyi zöld-fehérek a tizenötödik játéknapon az Érdi VSE otthonában lépnek pályára, ahol maradnának a győztes úton, melyre az előző fordulóban tértek vissza a Fehérvár FC II. ellen aratott három-nullás hazai sikerrel.

– Nehéz mérkőzésre számítok – mondta Mayer Milán, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Az Érd minden évben stabil, jó focit játszó csapat, de mindenképpen úgy kell felmennünk a pályára, hogy érezzék, a három pontért jöttünk. Hazai pályán mindig jó nyerni, így remélem kellő önbizalmat adott számunkra a fehérváriak elleni siker a végjáték előtt.

A Fehérvár II. ellen kapott először kezdőként lehetőséget a súlyos térdsérülését követően Mayer Milán, a támadó pedig rögtön góllal segítette győzelemhez a Rákóczit.

– Vártam már arra a pillanatra, amikor a kezdő sípszótól a pályán lehetek, talán korábban is eljött, mint ahogy terveztem – tette hozzá Mayer Milán. – Meccs előtt igazából semmi különleges nem volt, úgy készültem, ahogy szoktam. A gól már természetesen érzelmesebb volt! Boldog voltam, de ezeket az érzéseket nem lehet egyszerűen leírni, ilyen helyzetben meg aztán pláne nem. Tudtam, hogy lesz helyzetem és bíztam benne, hogy be is találok.

A támadó a Rákóczi legutóbbi érdi fellépésén is eredményes volt, csapata pedig akkor is begyűjtötte a három pontot. Erre most is nagy szükségük lesz, hiszen a Pest vármegyeiek két ponttal lemaradva ott lihegnek a hatodik helyen álló somogyiak nyakában.

– Két gólt rúgtam, emellett jól ment a játék, tehát természetesen jó emlékeim vannak – folytatta a labdarúgó. – Szeretek Érdre járni, többször is eredményes voltam már ott. Remélem, most sem szakad meg ez a széria. Nyilván tudjuk, hogy közelítenek hozzánk pontokban. Viszont azt nem mondanám, hogy kiemeltebb mérkőzés lesz, mert ezért is ugyanúgy három pontot adnak. Viszont azt gondolom, hogy előrébb kéne állnunk a tabellán, mert sok fájó pontot hullajtottunk el. Gondolok itt azokra a meccsekre, amikor még vezettünk a kilencvenedik percben. Három bajnoki van hátra, ezeken mindent megteszünk azért, hogy előrébb lépjünk és közelítsünk az élbolyhoz.