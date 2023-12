A minap az 57 kg-os súlycsoport újdonsült magyar bajnoka, Koloszár Valentin mesélt a hétvégi versenyről és arról, hogyan élte meg a fiatal ökölvívó az előzetesen nem várt sikert, most pedig edzőjével, Vajmi Csabával beszélgettünk a 19 esztendős tehetségről, valamint a Veres Roland elleni bravúrgyőzelem mögött rejlő munkáról.

– Valentin korábban válogatott versenyző volt, a koronavírus azonban közbeszólt, így az utóbbi három évben mérkőzés sem vívott. Motiválatlan volt és egy évre teljesen fel is függesztette a bokszot. Úgy tűnt, hogy a tehetsége elkallódik, de egy évvel ezelőtt újra megjelent az edzéseken. – fogalmazott Vajmi Csaba, a Ring SC Kaposvár vezetője, Valentin nevelőedzője. – Ő egy olyan srác, aki nem tud hobbiból bokszolni, így adta magát, hogy ha ő is akarja, akkor felépítjük őt az országos bajnokságra. Sokan nem is hittek benne, ők most csattanós választ kaptak teljesítmény tükrében.

– Veres Roland öt évvel idősebb, és többszörös kick-box világ- és Európa-bajnok. Két éve kezdett el bokszolni, és Magyarországon egészen eddig veretlen volt. Egy roppant technikás bunyós, aki ellen a ring közepében nem sok esélyünk lett volna, ennek fényében építettük fel a taktikánkat. – fogalmazott a rutinos szakember, aki hozzátett – Valentin egy roppant őszinte, de kőkemény srác, akit nem lehet megriasztani. Remek adottságai vannak, ami akaratossággal és szorgalommal is párosul. Veres szerintem még nem találkozott ilyen stílusú bunyóssal, ami láthatóan nagyon megzavarta. Valentin nem csak fizikálisan, de lelkileg is összetörte ellenfelét. Megfogadta a tanácsokat, ami végül eredménnyel párosult. Roppant büszke vagyok rá.