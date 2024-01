A tornagyőztes Balatonlelle csapatvezetője az a 44. életévéhez közelítő Hegedűs Gyula volt, aki 135 mérkőzésen szerepelt az élvonalban, s háromszor is (2005–2007) bajnoki címet ünnepelhetett a Debrecen színeiben. A játékosnak ez már a hetedik szezonja Balatonlellén.

A torna végeredménye: 1. Balatonlelle, 2. Random Bistro Marcali – a döntőben 2–2 (büntetőkkel 3–2) –, 3. 180 Balatonlelle, 4. Somogybabod – a bronzmérkőzésen 6–5.

Az „A” csoportban (öt csapat) a megye kettes Balatonföldvár lett a harmadik, míg az egyaránt negyed osztályú házigazda BBSC Balatonboglár a negyedik, a Visz-Balatonszemes II. pedig az ötödik helyen zárta a küzdelmeket. A „B” csoportban (négy csapat) az ugyancsak a negyedik vonalban érdekelt Iharosberény a harmadik, a mernyei játékosok alkotta, igencsak hangzatos Bokafogó pedig a negyedik helyen végzett.

A balatonboglári téli felkészülési kispályás teremlabdarúgó-torna legjobb mezőnyjátékosának a tornagyőztes balatonlellei Németh János Attilát, míg a legjobb kapusnak Bogdán Ádámot választották meg. Utóbbi az egész tornát lehozta kapott gól nélkül, csak az aranymeccsen tudták (kétszer is bevenni) a kapuját. A gólkirály az ezüstérem marcali Random Bistro mesterlövésze, Szabó Dominik lett hét találattal.

– Jövő ilyenkor is várjuk a csapatokat. Már többen is jelezték a torna után, hogy szívesen jönn(én)ek vissza egy év múlva – mondta amolyan zárszóként Nagy Dániel.