A PMFC után ismét egy másodosztályú csapattal nézett farkasszemet az NB III. Dél-Nyugati csoportjára készülő Kaposvári Rákóczi FC, amely ezúttal a Tisza-partjához utazott, hogy a másodosztályban szereplő Tiszakécske ellen, remek körülmények között, füves pályán mérje fel, hol tart a felkészülésben. A kaposvári Balázs Benjámint is a soraiban tudó kécskeiek számára a Rákóczi elleni edzőmeccs jelentette a bajnoki főpróbát, így nagy elánnal vetették bele magukat a kilencven percbe, de a Rákóczi felvette a kesztyűt, így remek iramban teltek az első percek, melyek végén megszerezte a vezetést a hazai csapat. A korábban Siófokon is futballozó Cipf Dominik mutatta meg, hogy remek a rúgótechnikája, hiszen a tizenhatos jobb sarkáról járó szabadrúgásból nagyszerűen tekerte a labdát a jobb felsőbe (1–0), Horváth Fábián mozdulni sem tudott. A következő kécskei lehetőségnél viszont hatalmasat mentett a fiatal hálóőr, aki Takács Tamás közeli fejesét követően paskolta ki a léc alól a labdát, majd a félidő derekán Kocsis Dominik közeli próbálkozását is hárította. A folytatásban a kaposváriak próbálták birtokolni a labdát, s azt gyorsan járatva helyzeteket kidolgozni, de végül egy gyors kontra után a védők közül kilépő Babinszky Bence találatával egyenlítettek a félidő utolsó másodperceiben.

A második játékrészre mind a két csapat két változtatással futott ki, azonban ez nem befolyásolta azt, hogy a kaposváriak továbbra is bátran, önbizalommal telve futballozztak a jobb erőkből álló Tiszakécske ellen. Ez rögtön egy újabb vendég helyzetben is megmutatkozott, de Nicoló Mazzonetto remek kiugratása után Babinszky Bence ezúttal célt tévesztett. Ezt követően a tiszakécskeiek magasabb fokozatba kapcsolva dolgoztak ki egyre nagyobb lehetőségeket. Mikler Dánielnek bőven akadt dolga a kaposvári kapuban, a csereként érkező kapus azonban ezeket rendre kiválóan megoldotta.

A hajrában mezőnyfölénybe került a magasabb osztályban edződő Tiszakécske, azonban a kaposváriak állták a sarat, s helyenként meglepték a hazaiakat, ami kiváló előjel a jövőre nézve.