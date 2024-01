Milák Kristóf tavaly kihagyta a fukuokai vizes-világbajnokságot, majd a 23 éves úszó a hírek szerint teljesen abbahagyta az edzéseket is, és sokáig eltűnt a nyilvánosság elől. A közösségi médiában szilveszter estéjén felbukkant, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral és Kovács Katalin egykori olimpiai bajnok kajakossal együtt pózolt egy fényképen. A Sportrádióban a klubja ügyvezető elnöke, a korábbi olimpiai bajnok vízilabdázó, Gergely István osztotta meg a legfrissebb híreket Milákról.

Gergely István: Milák szárazföldön már edz

– Annyit tudok mondani, hogy ő már edz. Vízben még nem volt, de szárazföldi edzéseket tart, gyógytornára jár. A napokban a vizes edzéseket is valószínűleg elkezdi. Az, hogy ott lesz-e az olimpián és ott hogy szerepel, csak rajta múlik. Az biztos, hogy minden körülmény adott ahhoz, hogy ő ott tudjon lenni és jól is tudjon szerepelni. De ez az ő sorsa, az ő döntése, az ő vállalása – mondta Gergely István, aki biztosított mindenkit arról, hogy a Budapest Honvéd végig támogatja az olimpiai bajnok úszót.

Az ügyvezető elnök hozzátette, a kihagyással Milák riválisai a pillangószámokban minden bizonnyal felbátorodnak és nagyobb önbizalommal állnak majd rajtkőre vele szemben, de a magyar úszó szerinte ezen – ha akar – felül tud emelkedni.

Gergely Nem érti Milákot

– Mostanság is szoktunk beszélni. Őszintén szólva nem értem, hogy ha valaki 23 éves, ilyen tehetséggel van megáldva, és még nagyon sok érem van a tarsolyában, akkor miért nem tesz érte. Sokan szenvednek, küzdenek azért, hogy legalább egy kvótát megszerezzenek az olimpiára, de neki más a sikernek az íze, talán nem annyira fogta meg őt, mint engem vagy más olimpiai bajnokokat – nyilatkozta Gergely István. – Ugyanakkor ezért nem hibáztathatjuk, mert ez az ő élete. Mindennek van valami következménye, hogy ebből siker vagy kudarc lesz, azt neki kell viselnie és nem másnak.

Milák Kristófot nem közpénzből tartja el a Honvéd

Gergely István hozzátette, ügyvezető elnökként és barátként is érez felelősséget Milák Kristóffal kapcsolatban, majd kiemelte, nem összehasonlítható az élsportolók élete a hétköznapi munkavállalókéval.

– Lehet hasonlítgatni a különböző munkaszerződéseket, de egy sportolónak teljesen más a munkaszerződése és a feltételei, mint egy olyan embernek, aki reggel nyolctól délután négyig, vagy akármilyen konkrét műszakban dolgozik. Itt azért nincsenek hétvégék, ünnepnapok, betegségek, szabadnapok. Itt vagy úszás van, vagy éppen pihenő, de az is azért, hogy utána az úszás jobban menjen – mondta Gergely István, majd arra a kérdésre, hogy mi a véleménye azokról a kritikákról, hogy a Honvéd nem a saját, hanem az adófizetők pénzét költi Milákra, így felelt: – De ezt honnan tudják?! Ki honnan tudja, hogy az a pénz, amit mi Milák Kristófra költünk, az honnan van?! Nekünk van saját tevékenységből származó bevételünk és szponzorunk, ami nem közpénz. Van közpénz is persze, amiből gazdálkodunk, és ezekkel rendre el is számolunk. Eddig egyetlen olyan hibát nem talált senki, hogy ne számoltunk volna el annak rendje és módja szerint. Tehát én nem tartok attól, hogy a Milák Kristófnak kifizetett pénzekkel bármi probléma lenne.