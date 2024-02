Talán nem túlzás, hogy az utóbbi évek egyik legizgalmasabb bajnoksága a mostani, hisz négy klubnak is van esélye a végső sikerre, ezek közé tartozik a bogláriak ellenfele, a DVSC SCHAEFFLER is, mely az előtte álló FTC-Rail Cargo Hungaria, Motherson Mosonmagyaróvári KC, Győri Audi ETO KC triótól kapott csak ki, ám mindegyikkel játszanak még, az utóbbi kettővel ráadásul otthon. A Bajnokok Ligájában is állnak, újoncként hazai pályán a Győrt is legyőzve jutottak tovább a csoportjukból, a nyolc közé jutásért a norvég Vipers Kristiansand az ellenfelük. Remek formában lévő Debrecennel találkoznak, mely utoljára január végén kapott ki, a Ferencvárostól otthon (21–24), amit hat – Dunaújvárosi KKA (23–36), SG BBM Bietigheim (21–31), Alba Fehérvár KC (39–27), Győri Audi ETO KC (29–28), Vasas SC (22–32), IK Sävehof (27–36) – siker követett. siker követett.

Szilágyi Zoltán együttese a Magyar Kupa négyes döntőjébe is bejutott, így ez a NEKA elleni már a 32. meccsük lesz a szezonban, ezzel szemben a balatoniaknak a tizenkilencedik! Ez akár előny is lehet, ám a piros–fehérek bő kerettel rendelkeznek és a minőséggel sem állnak hadilábon. Gabriel, Bartulovic, Johansson, Haggerty személyében négy légiósuk van, akik mellett jelenleg Kácsor, Vámos Petra, valamint Füzi-Tóvizi tagja a válogatott keretnek, a tizenkilenc éves Csernyánszki pedig a juniorokkal volt Eb-győztes. Kácsor és Vámos Petra kiemelkedőt nyújt, a Bajnok Ligájában övék a legtöbb gól, gólpassz a csapatból, ahogy a bajnokságban a legtöbb akciógól. A huszonkét éves Petrus is ki kell emelni, tizenhárom bajnokin negyvenszer talált be, mindannyiszor akcióból, hetvenöt százalékban értékesítve lehetőségeit. Hármori sérülése okoz némi gondot, amit Szabó Nina visszahívásával enyhítettek. Az utóbbi korábbi akadémista, csak úgy, mint Vámos Petra, Vámos Míra, illetve Nagy Nóra, valamint Csamangó Lili, akik közül előbbi eddig csak egy, utóbbi két bajnokin kapott lehetőséget. Juhász is ebbe a sorba tartozik, ám utóbbi sérülése miatt nem tudott még bemutatkozni.

A balatoniak hazai pályán – Petrus és Kácsor hat–hat találatának köszönhetően – tizeneggyel kaptak ki (19–30), azt a két pontot tálcán kínálták ellenfelüknek, hisz 19 (!) eladott labdájuk, 8 technikai hibájuk volt, a hatvan perce alatt mindössze harminc lövésük volt, így nem meglepő a tizenkilenc dobott gól. Csapónak sem ment, három hárítása volt, pedig az utóbbi nagyon fontos láncszeme Bakó Botond együttesének, hisz nála több védése az élvonalban csak a Duijndam, Győri, Szemerey triónak van, ám az előbbi kettő négy, utóbbi hét évvel idősebb, vagyis lényegesen nagyobb tapasztalattal bírnak, ráadásul Duijndamnál még hatékonyabb is a kapuban. Remélhetőleg jönnek a védések ezúttal tőle, vagy Zajtól és a mezőnyben jobban koncentrálnak Faragóék, mint az említett őszi összecsapáson.

A somogyiaknál vélhetően jó hangulatban telt a felkészülés, hisz a legutóbbi négy bajnokin – Alba Fehérvár KC (27–27), Praktiker–Vác (22–34), Vasas SC (28–24), Kozármisleny KA (20–29) – öt pontot szereztek, életben tartva ezzel bennmaradási esélyeiket.