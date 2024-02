A nyitó játszmában eleinte fej-fej mellett haladt a két csapat. Aztán 13–10 arányú kaposvári vezetésnél porszem került a somogyi gépezetbe, így a vendég fővárosiak zsinórban nyolc pontot szerezve fordítottak. A vendég Bp. MAFC-BME csapatában a két külföldi légiós, Reyes és Altunaga gondoskodott leginkább a pontokról: az első felvonásban ketten együtt 13-at termeltek, míg a magyarok néggyel egészítették ki. A házigazda Fino Kaposvárból a kubai légiós Lescay Favier Tomas Alejandro próbálta felvenni velük a versenyt, de ledolgozhatatlannak tűnő előnyt szereztek.

A folytatásban aztán Baróti Árpád elkezdte szorgosan döngölni a padlót, s az orosz center, Stepan Novoselov is roppandt magabiztosan játszott. Ezt a játékrészt végig vezetve magabiztosan hozta a Fino alakulata. Érezni lehetett, hogy amelyik csapat behúzza a harmadik játékrészt, az ünnepelhet majd a találkozó végén. Ennek megfelelően sokáig tapadt kaposvári ellenfelére a MAFC-BME, majd a játszma utosó harmadában nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Fino, s pontot tett a szett végére. A negyedik, utolsó felvonásban is végig a somogyiaknál volt az előny, a Fino akarata érvényesült a pályán. Hubicska Patrik – aki pár nappal korábban ünnepelte a 29. születésnapját – és a csapatkapitány Bögöly Gábor remek megoldásai is nagyon kellettek az újabb győzelemhez, s a liberó szerepkörében ténykedő Bozóki Bence is jól teljesített. Iván Bence ezúttal kevés időt tölthetett a pályán, míg a 92 percig tartó összecsapás végére a karmester Magyar Bálint tett pontot.