A tehetséges liberó elmondta, hogy érezte a bizalmat az idei szezonban a klub részéről, így szeretné a következő évben is a kaposvári csapatot erősíteni.

– Bízom benne, hogy jövőre is legalább egy olyan sikeres csapatot tudunk majd alkotni a lányokkal mint idén, és hasonlóan az idei szezonhoz profi mentalitású játékosokkal teli keret tagja lehetek – hangsúlyozta Rády Boglárka. – Főként a játéklehetőség miatt maradtam, hiszen éreztem az idei szezonban is, hogy kölcsönös a bizalom a klub irányából. Remélem, hogy a következő szezonban is tudom majd segíteni játékommal a kaposvári csapatot.