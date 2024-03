Rangadóra utazott a Kaposvári Rákóczi FC, amely a harmadik helyen álló FC Nagykanizsa otthonában lépett pályára. A somogyi zöld-fehérek egy győzelem esetén pontszámban beérték volna zalai riválisukat, így nem csoda, hogy nagy reményekkel vetették bele magukat a találkozóba. A taktikájuk és az elképzelésük azonban egy perc alatt megváltozott, ugyanis még szinte el sem kezdődött a mérkőzés, máris emberhátrányba került a Rákóczi. Egy ütközés után, a szabad labdára lecsapó, így gólhelyzetben kilépő Kondor Kristófot Heil Máté lerántotta, amiért azonnal villant a piros lap. Székely Tibor azonnal felállást váltott, s kettőzött erővel kezdett futballozni a vendég együttes. A zöld-fehérek így sem adták fel játékukat, s próbáltak tíz emberrel is labdát birtokolni és ebből támadást építeni, még gólhátrányban is, ugyanis az első negyed óra végén megszerezte a vezetést a Nagykanizsa, miután Szabó Patrik középre gurítását követően Lőrincz Bence passzolta a hálóba a labdát öt méterről (1–0). A Rákóczi viszont nem roppant össze, amit jól bizonyít, hogy a félidő derekán egy gyors kontra után Hampuk Ádám kerülhetett volna ziccerbe, de az utolsó pillanatban szögletre mentettek előle. A sarkrúgást újabb követte, melyből Gál Mátyás csúsztatása után a megpattanó labda a hálóban kötött ki (1–1). A folytatásban átvette a remek iramú mérkőzés irányítását a Rákóczi, amely több ígéretes lehetőséget is kidolgozott, de az utolsó megoldások mindig rosszra sikerültek.

A második félidőben fordított a Rákóczi

A második félidőben átvette a mérkőzés irányítását a Nagykanizsa, amely a saját térfelére szorította a zöld-fehéreket, akik több meleg pillanatot is átéltek. A kaposvári kontrák Babinszky Bence gyorsasága és Hampuk Ádám harciassága miatt viszont hordoztak veszélyt magukban, s ezt ki is tudták aknázni a vendégek. Ekker Milán kiugratása után ugyanis Babinszky Bence lefutotta védőjét, majd Hampuk Ádám elé tálalt, aki tíz méterről gurított a bal alsó sarokba (1–2).

Az utolsó húsz percre még jobban beszorult a Kaposvár, a hazaiak Szilágyi Adrián révén kapufáig is eljutottak, viszont Babinszky Bence gondoskodhatott volna arról, hogy eldőljenek a lényegi kérdések, ugyanis a kétszer is ziccerbe került, de ezeket nem tudta értékesíteni. Ennek ellenére is a végig lelkesen, akaratosan és tudatosan futballozó teljesen megérdemelt győzelmet aratott, s pontszámban beérte a nagykanizsaiakat.

FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC 1–2 (1–1)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 350 néző. V.: Kovács G. P. (Nagy B., Domján D.).

FC Nagykanizsa: Haála – Szabó P., Kovalovszki, Zsemlye (Bence Sz., a 63. percben), Szanyi, Varga D. – Winlker (Major E., a 63. percben), Szilágyi, Szökrönyös D., Lőrincz – Kondor. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Heil, Gál M., Harsányi – Ekker, Horváth B. (Pintér M., a 76. percben), A. Mazzonetto (Bíró D., a 65. percben), Szederkényi, Pusztai – Babinszky (Mayer M., a 90. percben), Hampuk (N. Mazzonetto, a 76. percben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Gólszerzők: Lőrincz (a 16. percben), illetve Gál M. (a 27. percben), Hampuk (a 69. percben).

Kiállítva: Heil (az 1. percben).

Sárga lap: Kovalovszki (a 6. percben), Szanyi (a 34. percben), Szabó P. (a 64. percben), illetve Pintér M. (a 88. percben).